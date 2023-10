Vuelve el drama entre los concursantes de Operación Triunfo 1: las peleas siguen

Se ha hablado mucho sobre el tipo de relación que mantienen los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’. En un primer momento todos daban a entender que formaban un grupo unido y que disfrutaban de una amistad perfecta, pero el paso del tiempo ha demostrado que esto no es así. Los primeros en tener problemas fueron David Bisbal y Chenoa, quienes pusieron punto y final a su romance. El resto del grupo tuvo que tomar partidos y este suceso generó mucha controversia. A pesar de ser el más llamativo, no es el único y recientemente una nueva polémica ha vuelto a sonar con fuerza.

Nuria Fergó ha anunciado su boda con Juan Pablo Lauro, conocido por ser el exmarido de Irene Villa. Los seguidores de ‘Operación Triunfo’ quieren saber a quién invitará y la cantante lo ha dejado claro. Reconoce que la primera vez que se casó invitó a demasiada gente y en esta ocasión va a hacer una selección para no tener problemas en un futuro. Recordemos que su primer marido fue José Manuel Maíz. Pasaron por el altar en 2010 y se separaron un año después.

El nuevo drama de ‘Operación Triunfo’

Nuria Fergó explicó que la pedida de mano le pilló completamente por sorpresa. Viajó a París con Juan Pablo porque quería conocer la ciudad y no esperaba que este último tuviera preparado un plan tan romántico. Recientemente ha dado una entrevista para profundizar en esta noticia y ha explicado que en su nueva boda habrá muchos recortes, pues hay personas con las que ha dejado de tener relación. Sus palabras han generado un nuevo drama entre los seguidores de ‘Operación Triunfo’, quienes fantaseaban con vivir un bonito reencuentro entre los ex concursantes.

Cuando le preguntan por la asistencia de sus compañeros, Nuria Fergó lo tiene claro: «Aún no he hecho la lista, pero tengo clarísimo algo: a mi primera boda fue todo el mundo y a ésta irá quien yo quiera. Será más en petit comité». De momento no ha desvelado quienes son los afortunados que recibirán su invitación, pero sus declaraciones han sido suficientes para que muchos empiecen a especular. Todo hace pensar que una de las que no disfrutará de este día es Rosa López.

Rosa López, en el punto de mira

Rosa López siempre ha tenido muy buena relación con la prensa. Es demasiado natural y en ocasiones comparte secretos que causan demasiada repercusión. Hace unos días le preguntaron por la boda de Nuria Fergó y admitió que todavía no se había puesto en contacto con ella para felicitarla. «Pero me alegro un montón, te mando un beso Nuri», dijo mirando a cámara. Sin embargo, este mensaje no fue suficiente y algunos están convencidos de que entre las artistas está sucediendo algo.

Los planes de Nuria

Nuria Fergó insiste en que todavía no tiene demasiados datos para hablar de este tema. Reconoce que está muy ilusionada, pero no puede dar demasiada información porque le queda un largo camino por delante. «No tenemos fecha ni nada. Aún estoy en una nube. Cuando aterrice, ya decidiremos cómo organizar todo», ha explicado en la revista ‘Pronto’. Lo que sí tiene claro es que esta boda será íntima y privada, pues en los últimos años ha cambiado mucho y se ha vuelto bastante selectiva.