Violeta Mangriñán no para de recibir malas noticias: así es la crisis que atraviesa su familia

Violeta Mangriñán tiene 30 años y cuando era algo más joven decidió probar suerte en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, programa que le lanzó a la fama convirtiéndola en una estrella mediática. Después participó en ‘Supervivientes’, donde conoció al cantante y modelo Fabio Colloricchio. En un primer momento el público no apostó por esta relación y acusaron a la pareja de estar motivada por intereses mediáticos. Violeta acababa de romper con su ex y muchos pensaron que quería llamar la atención de la prensa, pero ya tienen dos hijos en común. La pequeña, Gia, está teniendo problemas.

Violeta Mangriñán se convirtió en madre por segunda vez el pasado 1 de febrero. La niña llegó al mundo sin ninguna complicación, pero según han ido pasando los días ha desarrollado una anomalía que le está haciendo sentirse profundamente incómoda. Por eso no deja de llorar y la creadora de contenido está desesperada. Ha explicado delante de su ejército de seguidores qué está pasando: la hermanita de Gala sufre diferentes reflujos tras tomar leche que le hacen pasarse el día molesta y con dolores. Esa es la razón por la que se queja tanto y los médicos todavía no han encontrado una solución definitiva.

Con tan solo unos meses, Gia se ha convertido en noticia a raíz de las informaciones que a su madre ha compartido en Instagram. Lo peor de todo no es el desconocimiento, lo complicado es que la abuela de Violeta tampoco está atravesando un buen momento. La influencer ha explicado que su familiar se cayó de la cama. En un primer momento los médicos le aseguraron que no tenía ninguna fractura, pero con el paso del tiempo se han dado cuenta de que tiene dos vértebras dañadas.

Los problemas familiares de Violeta Mangriñán

A pesar de que Violeta Mangriñán tiene muchos detractores a sus espaldas, también cuenta con un séquito de admiradores que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ella. Por ese motivo ha compartido lo que estaba sucediendo dentro de su familia. En primer lugar ha pedido ayuda para ver si alguna madre descubre qué le pasa a Gia. Hay otra famosa, que curiosamente también participó en ‘Supervivientes’, que está en su misma situación. Hablamos de la doctora Carla Barber. Sin embargo, todavía no he encontrado la respuesta que está buscando Mangriñán.

La influencer ha compartido una imagen en sus redes sociales para intentar que sus seguidores tengan la información completa y sacar entre todos una conclusión. «La leche de arroz hidrolizada no ha funcionado con Gia. Por instrucciones de su pediatra, hoy empezamos con hidrolizada normal, si en tres días no notamos ninguna mejoría, probaremos con la de cabra. Si no mejora, la semana que viene hemos de volver al pediatra para que nos receten una leche elemental», comenta al respecto.

Para que el público pueda entender el motivo de su crisis, la novia de Fabio Colloricchio ha desvelado que su abuela también está atravesando una situación compleja. «Mi iaia se cayó de la cama el domingo (…) Después de 24 horas con mucho dolor, hoy la han llevado a urgencias y efectivamente, tiene dos vértebras rotas. A la recuperación de su neumonía le sumamos este bache (…) Se vuelve a quedar ingresada en el hospital», ha escrito la valenciana.

Violeta Mangriñán cree que tiene “mal de ojo”

Violeta asegura que normalmente no tiene en cuenta las energías, pero ha llegado a pensar que tiene mal de ojo porque se le han juntado varios problemas en un periodo de tiempo demasiado corto. «No soy la típica que todo lo que le pasa lo asocia a las energías», empieza diciendo. «Pero los prometo que de mañana no pasa, que voy a la iglesia a hacerme una curita. Nos ha debido mirar un tuerto estos días». Después ha tirado de sentido del humor diciendo: «Quizá es que algo muy bueno está por llegar y está pasando todo esto para compensar».

Afortunadamente la creadora de contenido cuenta con el apoyo de su novio Fabio. El artista no se separa de ella y, pese a todos los rumores, ha demostrado que está realmente enamorado. Violeta lleva un tiempo apartada de la televisión y centrada en las redes sociales. Ya no le interesa formar parte de algunos espacios de Telecinco, aunque en su momento intento concursar en ‘Masterchef Celebrity’. Ella misma ha reconocido haber hecho el casting, pero los directores del programa no han considerado oportuno contratarla.

Mientras tanto, la joven está luchando contra sus problemas familiares e intentando sacar adelante la anomalía que padece su hija pequeña. Ha decidido no tener en cuenta los ataques de sus detractores y comparte con frecuencia algunos datos sobre sus niñas, pues considera que la comunidad que ha creado tiene derecho a saber lo que está pasando de puertas para adentro.