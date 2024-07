Última hora del estado de salud de Luis Canut: Patricia Pérez lo confirma todo

Luis Canut, conocido guionista y publicista, vuelve a sonreír después de atravesar una de las épocas más difíciles de su vida, marcada por una grave enfermedad. En marzo de 2023 contrajo meningitis criptocócica, una infección causada por un hongo presente habitualmente en las heces de las aves. Esta enfermedad le obligó a pasar casi medio año hospitalizado y a someterse a numerosas sesiones de rehabilitación. Sin embargo, ahora puede celebrar una gran noticia: ha recibido el alta hospitalaria. Su mujer Patricia Pérez, conocida por haber presentado bastantes programas de televisión, ha confirmado que el susto ya forma parte del pasado.

Luis Canut ha compartido su alegría a través de sus redes sociales. «Hombre valenciano muy feliz por haber recibido el alta después de un año intenso en su centro de rehabilitación», escribió Luis, acompañando sus palabras con una fotografía en la que aparece sonriente en el campo. Aunque este es un gran avance, Canut sabe que todavía queda un largo camino por recorrer para volver a la rutina con total normalidad. «La frase de ‘Luis, ya estás recuperado’ la recordaré toda la vida. Mi rehabilitación continúa, pero ya no es por un camino de tierra sino por autopista», añadió.

Luis Canut siempre ha contado con el apoyo de Patricia Pérez

Luis Canut y Patricia Pérez tienen motivos para estar de clebración. Tras un complicado 2024 en el que Luis estuvo ingresado debido a la meningitis criptocócica, el guionista ha compartido su emoción por recibir el alta médica. La publicación que ha compartido en Instagram ha generado una gran cantidad de reacciones, acumulando miles de ‘me gusta’ y comentarios en poco tiempo. Famosos como Mario Vaquerizo y Mónica Carrillo han aplaudido la buena noticia, mostrando su apoyo y alegría por la recuperación de Luis.

La vida de Luis Canut cambió drásticamente en marzo de 2023 por culpa de su probelma de salud. Lo que inicialmente parecía una simple cefalea por estrés, resultó ser una grave enfermedad que le llevó a pasar medio año hospitalizado. Luis relató en el programa ‘TardeAR’ cómo comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, lo que le llevó a urgencias. Después de nueve días de pruebas, una punción lumbar reveló el diagnóstico, iniciando una etapa muy dura para él y su familia.

Durante este tiempo, Patricia Pérez se convirtió en un pilar fundamental para Luis. En ‘TardeAR’, Luis expresó su gratitud y amor hacia su esposa, destacando el apoyo incondicional que recibió de ella. «Me salvaste la vida no solo de forma física, creo que de una forma sentimental y de apoyo porque en estas situaciones tan difíciles como las que hemos vivido, sentirse querido por una persona como me sentí yo, me ayudó a salir adelante y no me hizo ver que estaba en un estado tan malo. Solo te puedo dar las gracias, espero poder estar a la altura porque has puesto el listón muy alto, de verdad», confesó Luis en una emotiva conexión telefónica.

La romámtica historia de amor de Luis Canut

A raíz de la citada experiencia, Luis Canut y Patricia Pérez han fortalecido aún más su relación. Actualmente, la pareja planea renovar sus votos matrimoniales, una muestra del profundo amor y compromiso que los une. Su historia de amor comenzó en 2005 y dos años más tarde, el 29 de septiembre de 2007, se casaron en una romántica ceremonia en Pontevedra. El enlace contó con la presencia de destacadas figuras como el cantante Raphael, su hijo Manuel Martos y Amelia Bono.

El matrimonio no ha tenido hijos, pero Patricia ha asegurado que se siente plena con sus sobrinos y ahijados. «Nos lo hemos planteado y no los tenemos, no le doy más importancia. Tengo sobrinos, ahijados y estoy encantada», comentó la presentadora delante de los micrófonos de la agencia Europa Press.

La historia de Luis Canut y su lucha contra la meningitis criptocócica es un testimonio de resiliencia y amor. Con el apoyo inquebrantable de Patricia Pérez, Luis ha superado uno de los desafíos más grandes de su vida y mira hacia el futuro con optimismo. Su recuperación es una celebración no solo de la salud física, sino también del poder del amor y el apoyo en los momentos más difíciles.

La comunicadora siempre ha dejado claro que lo único importante para ella era el bienestar de Canut. Era consciente de que tenía que estar a su lado, por eso nunca le dejó solo y juntos han recorrido un camino repleto de obstáculos, pero ahora pueden presumir de haber superado un problema de tamaño colosal. Patricia siempre ha sido muy discreta, pero se ha dado cuenta de que lo mejor es contar la verdad, por eso confirmó los rumores tan pronto.