Toño Sanchís resucita su guerra contra Belén Esteban y lo cuenta todo: «Ahora vivo…»

Toño Sanchís, conocido por su turbulenta relación profesional y personal con Belén Esteban, ha reaparecido tras años de aparente calma mediática. Aunque había optado por mantener un perfil bajo desde que perdió su batalla judicial contra la colaboradora, ha decidido hablar y contar su versión de los hechos, rompiendo el silencio que había mantenido desde entonces.

En una entrevista concedida al pódcast del Sr. Wolf, el famoso representante ha vuelto a poner sobre la mesa su famoso enfrentamiento con Belén, una disputa que, aunque aparentemente enterrada, sigue siendo un tema candente para ambos. En esta ocasión no ha escatimado detalles y ha ofrecido una nueva perspectiva sobre lo sucedido, defendiendo con vehemencia su papel en la gestión de la carrera de Belén Esteban y aclarando ciertos malentendidos que, según él, lo perjudicaron gravemente tanto a nivel profesional como personal.

Uno de los aspectos más controvertidos de la relación entre Toño y Belén fue el acuerdo financiero que ambos mantenían. Según Sanchís, su ex representada le ofreció personalmente que se quedara con el 30 % de sus ingresos, un porcentaje mucho mayor al que habitualmente perciben los representantes en el sector del entretenimiento. «Ella me dijo que yo era más que un simple representante para ella», recuerda visiblemente molesto.

El fallo que cometió Toño Sanchis

Según explica el propio Toño Sanchís, el citado acuerdo nunca quedó formalizado en un contrato, lo que terminó siendo su mayor error. Con el tiempo, esa confianza se erosionó y la relación se volvió insostenible, culminando en una serie de acusaciones públicas por parte de Belén, quien lo señaló por haberse apropiado de una parte importante de su dinero. «El fallo fue no haberlo puesto por escrito», lamenta el mánager. Después reconoció que la ausencia de un contrato legalmente vinculante fue lo que desencadenó todo el conflicto.

El enfrentamiento terminó llevándolo a los tribunales, donde Toño perdió tanto la batalla legal como su hogar, una imponente casa que compartía con su familia. «Me quitaron mi casa. Mi mujer y mis hijos pagaron las consecuencias de algo en lo que ellos no debían haber estado involucrados», comenta con amargura, subrayando el impacto personal que tuvo todo el proceso en su entorno familiar. «Fueron víctimas colaterales», añade, destacando lo difícil que fue para él ver cómo su vida familiar se desmoronaba debido a las consecuencias de la disputa.

A pesar del amargo desenlace de su relación con Belén, el empresario asegura que ha sabido resurgir de las cenizas y rehacer su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. En la entrevista se muestra orgulloso de su trayectoria y afirma que las predicciones negativas sobre su futuro no podrían haber estado más equivocadas. «María Patiño dijo que yo estaba acabado, pero la realidad ha sido muy distinta. No he dejado de trabajar ni de producir», afirma con firmeza.

«Ahora vivo el sueño de cualquier productor»

Toño Sanchís, que actualmente está inmerso en varios proyectos, comenta que se encuentra en un momento inmejorable de su carrera, destacando su colaboración con una importante plataforma internacional para la producción de un proyecto original. «Ahora vivo el sueño de cualquier productor», asegura.

El ex representante también aprovecha para lanzar un dardo hacia aquellos que, según él, celebraron su caída en su momento. «Es curioso ver cómo la vida pone a cada uno en su lugar. Algunos de los que estaban en las grandes cadenas, hoy están fuera, mientras que yo sigo adelante», comenta, refiriéndose indirectamente a figuras como Belén Esteban y María Patiño, que fueron parte importante del extinto ‘Sálvame’. Esta comparación no pasa desapercibida y parece tener la clara intención de marcar un contraste entre el éxito que asegura estar viviendo actualmente y la situación de aquellos que, según él, creyeron haberlo dejado fuera del juego.

Ha llegado el turno de Belén Esteban

No es difícil pensar que las declaraciones de Toño desencadenen una nueva tormenta mediática. Belén Esteban, conocida por no quedarse callada ante las provocaciones, seguramente responderá a estas afirmaciones en los próximos días, lo que podría reavivar un enfrentamiento que parecía haber quedado en el pasado. Aunque ambos han seguido caminos distintos desde aquel entonces, las tensiones entre ellos continúan siendo palpables. Tanto es así que la ex de Jesulín de Ubrique sigue asegurando que Sanchís le debe dinero.

En cualquier caso, el empresario parece dispuesto a defender su verdad, ahora que considera que el tiempo y las circunstancias han jugado a su favor. Aunque la guerra con Belén Esteban le costó caro, tanto en lo personal como en lo económico, Toño asegura que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que hoy se siente satisfecho con el camino que ha recorrido. «Puedo decir que vivo en paz y que tengo la satisfacción de ver cómo mi esfuerzo ha dado frutos», concluye para rematar su entrevista. ¿Cuál será el próximo capítulo?