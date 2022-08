Todo sobre el único hijo de María Patiño

María Patiño es uno de los rostros más vistos en la pequeña pantalla, pero así como lleva años frente a las cámaras, poco se conoce de su vida privada. Siempre ha demostrado querer mantener sus familiares y relaciones en un segundo plano, intentando que estas temáticas no saltarán a los titulares. Si hay alguien a quien ha protegido con especial cuidado, ese es su hijo Julio, de quien María Patiño nunca ha contado demasiado en cámara.

El hijo de María Pariño, un desconocido para los medios

María Patiño habla de su hijo en contadas ocasiones, pues busca mantener su privacidad frente a la prensa. No obstante, cuando lo ha hecho, se ha podido descubrir que tienen una relación fuerte y estrecha, pues ambos llevan años trabajando los lazos que los unen.

Se conoce que su hijo se llama Julio y tiene 21 años, tienen una relación excelente y ella misma comentaba a Lecturas que no hablaba demasiado de él para protegerlo. «Una de las cosas que me prometí a mi misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todos, y era protegerlo» comentaba ella misma al medio.

La periodista sabe que la exposición de su trabajo es muy grande y que esto puede derivar en comentarios buenos y malos. Por ello, ha luchado durante toda su vida para proteger a su hijo y evitarle las posibles críticas o rumores que vienen de la mano con la fama. Parece que la prioridad de esta colaboradora de ‘Sálvame’ es la felicidad de su hijo, por ello, lo deja al margen, no hablando de él en cámara o haciéndolo lo mínimo posible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥ 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆𝖕𝖆𝖙𝖎ñ𝖔 ♥ (@mariapatino1508)

Compaginar el trabajo y la educación de un hijo, un reto

Ella, también ha señalado que la crianza de su hijo no ha sido sencilla, recibió muchas críticas y sintió una gran carga al tener que trabajar en Madrid sin poder criar a su hijo en todo momento. Con el soporte de los suyos, pudo sacar al pequeño adelante, pero no ha sido hasta años después, que se ha dejado de sentir «mala madre» por tener que trabajar y conciliar este trabajo con la educación de su hijo. Las palabras y críticas pueden hacer mucho daño, más si no se entiende el contexto, pero parece que ahora, puede respirar tranquila y saber que mantiene una relación más que buena con su hijo, que ya es todo un hombre.

Con toda la protección, poco se conoce de Julio, más que estudia en la Universidad, que disfruta de una vida tranquila, haciendo lo que todo joven quiere hacer con su edad, como salir con amigos y que es bastante más alto que su madre. Se le pudo ver en los medios por primera vez en la revista Semana y muchos señalaron lo alto que era el joven, que aparecía al lado de su madre.