Todo sobre Sergio Peris-Mencheta: su familia, sus hijos y a qué se dedica

Todo el mundo está hablando del artista Sergio Peris-Mencheta, pero ¿por qué? Lamentablemente ha anunciado en sus redes sociales que está luchando contra el cáncer. Tal y como él mismo ha contado «en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula». Esta noticia ha revolucionado la industria del espectáculo, pues es uno de los rostros más queridos y aplaudidos de su generación. En esta noticia vamos a profundizar en su lado más desconocido. Sabemos cuántos hijos tiene y quién es su mujer, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Sergio ha hecho algo muy importante: trasladar un mensaje optimista.

Lo primero que ha reconocido es que tiene miedo. Ha dado visibilidad a la lucha contra el cáncer desde un punto de vista muy honesto. No ha engañado a nadie. A pesar de estar animado, admite que todavía le queda un largo camino por recorrer. «Me siento más vulnerable y aterrorizado que nunca», escribía en su cuenta de Instagram. Afortunadamente no recorrerá este camino solo, le acompañará a su mujer y madre de sus hijos. Una actriz a la que conoció en la serie que le lanzó a la fama: la mítica ficción ‘Al salir de clase’.

Las palabras que ha trasladado Sergio son fundamentales. Sus seguidores se han quedado más tranquilos al comprobar su estado de ánimo y son muchos los famosos que se han puesto en contacto con él para trasladarle un mensaje de amor, respeto y admiración. «Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy», reflexiona el artista de ‘Al salir de clase’.

Está casado con una actriz y tiene dos hijos

‘Al salir de clase’ cambió la vida de muchos actores, actores que encontraron una oportunidad perfecta para saltar a la fama y demostrar que estaban capacitados para entretener al gran público. Es el caso de Sergio, aunque él se llevó una gran sorpresa al coincidir con Marta Solaz, una artista con la que grabó un único capítulo en la mítica ficción. Sin embargo, pasaron juntos el tiempo suficiente para darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Después de un largo noviazgo se casaron en la playa, concretamente en una playa catalana que tenía un significado especial para Marta.

El intérprete y su mujer tienen dos hijos en común y han formado una bonita familia. Se dieron en el ‘sí, quiero’ cuando llevaban 13 años juntos y reunieron a sus seres queridos en una boda tan romántica como significativa. Los actores, después de trabajar juntos en ‘Al salir de clase’, estuvieron un tiempo sin verse, pero la vida les volvió a juntar y en ese momento decidieron que no se iban a volver a separar nunca. Tienen detrás una historia muy especial que ahora ha cobrado mucho protagonismo, pues Marta Solaz se ha convertido en el gran apoyo de Sergio.

Los hijos del matrimonio se llaman Olmo y Río. La familia comparte muchos momentos a través de las redes sociales, así que los fans están pendientes de todos los pasos que dan. Son muy generosos y publican fotografías de todo tipo: tanto imágenes para patrocinar nuevos proyectos como instantes personales que ayudan a conocer mejor a la persona que hay detrás del artista. Serio Peris-Mancheta marcó a toda una generación gracias a su trabajo en ‘Al salir de clase’ y ahora ayuda a mucha gente gracias a la actitud que está teniendo.

Serio Peris-Mencheta vive fuera de España

Sergio Peris-Mencheta no es un simple actor, también ha desarrollado su talento detrás de las cámaras y ha ejercido de responsable de muchos proyectos. España se quedó pequeña para él, así que decidió trasladarse a los Ángeles para empezar una nueva aventura. Como sucede en muchos casos, en un primer momento iba a estar solo unos meses en la ciudad, pero ha terminado instalándose allí. Eso sí, pasa en España todo el tiempo que puede, cuando su agenda y la de su mujer se lo permiten.

Sergio tenía otro motivo para mudarse a Estados Unidos. En 2017 estaba grabando la serie ‘Snowfall’, donde ocupaba un papel protagonista, y tenía que mudarse a Los Ángeles para rodar unas escenas que pertenecían a la segunda temporada. Fue en ese momento cuando se enamoró del entorno y se dio cuenta de que allí tendría muchas más oportunidades. Por ese motivo dejó Cataluña, tierra natal de Marta, y se instaló en la Ciudad del Cine. Llevan 7 años haciendo una vida americana y gracias a lo que muestran en las redes sociales sabemos que están encantados con esta decisión.

No obstante, su objetivo es trasladar todo lo que está aprendiendo a nuestro país. «Mis ojos siempre están puestos en el teatro en España. Yo estoy haciendo esta aventura en Estados Unidos para poder sufragar mis direcciones de obras allí, porque de otra manera no saldrían los números. Para mí, el teatro es como un alimento para el alma, y gracias a que estoy trabajando aquí he podido hacer en España obras que han agradecido y aplaudido muchísimos espectadores», declaró durante una de sus entrevistas.