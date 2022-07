Todo sobre el hermano secreto de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está de actualidad por su paso por el programa ‘Supervivientes’, la sobrina de Isabel Pantoja tiene una tarea pendiente al volver a casa, conocer a su hermano secreto. La vida de Anabel ha estado ligada a la de su popular familia, cuyo apoyo incondicional ha recibido al querer dedicarse a recorrer platós y vender exclusivas. Su fama también se le ha girado en contra, al descubrir su vida más íntima. Bernardo Pantoja reconoció que tuvo un hijo, llamado Luís, más conocido como Pinocho, el cual tiene tres hijos y sería el hermano secreto de Anabel Pantoja.

Pinocho, el hermano secreto de Anabel

En el teléfono de Bernardo Pantoja hay un nombre que le hace recordar un pasado que su hija Anabel no conoce, Pinocho, es el nombre de un hijo que tuvo en secreto hace 37 años. Este hombre, cuyo nombre es Luis, tiene una buena relación con su padre, el hermano de Isabel Pantoja, pero no conoce al resto de la familia.

Al contrario que su hermana, no ha querido saber nada de los platós de televisión ni las exclusivas. Como ha afirmado en más de una ocasión, tiene su trabajo y no quiere saber nada de exponer su vida pública. Pinocho o Luís como lo llama su familia, mantiene contacto con su padre, pero no conoce a Anabel Pantoja.

Bernardo ha afirmado que su hija desconocía la existencia de este hermano. De hecho, según contó en Telecinco, no pensaba ni decírselo. Con lo cual, la sorpresa para esta joven que está viviendo una experiencia intensa en Supervivientes puede ser enorme, al haber vivido más de 30 años sin saber que tenía un hermano mayor.

El que hasta ahora era un simple rumor que circulaba por Sevilla se ha convertido en una realidad, en el peor momento para una mujer, Anabel, que ha vivido un matrimonio exprés y una participación en un reality que está siendo cuestionada por su estrategia. Un problema más se le suma a la Pantoja más mediática al que tendrá que enfrentarse al volver a casa.

Bernardo ha dado mucho de qué hablar a los suyos, pero reconoce que la hija con quien ha pasado más tiempo, Anabel, es la que se lleva toda su atención. Un padre entregado que ha guardado en secreto la existencia de un hijo, quizás para proteger a su querida Anabel o por el miedo a la repercusión que este hecho pueda tener en la vida de esta joven.