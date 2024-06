Tamara Falcó no puede más y habla sobre su embarazo en plena ‘operación bikini’

Tamara Falcó ha protagonizado muchas noticias relacionadas con su embarazo, pero de momento no ha logrado cumplir su sueño de ser madre y traer un niño al mundo. Ha desmentido categóricamente estas especulaciones, asegurando que no está embarazada y que está enfocada en su «operación bikini». Por eso no le sienta bien que le saquen este tema, pues le lleva a pensar que los esfuerzos que hace por mantenerse en forma caen en saco roto.

La chispa de estas especulaciones se encendió cuando Tamara Falcó publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a su marido, el empresario Íñigo Onieva. En la imagen, el madrileño aparece con la mano sobre el abdomen de Tamara, lo que llevó a muchos a suponer que habían logrado ampliar la familia. Esta fotografía se viralizó rápidamente, generando un aluvión de comentarios y especulaciones.

Frente a estas conjeturas, Tamara Falcó ha salido al paso para aclarar la situación. Durante su última participación en el programa donde ejerce de colaboradora, la marquesa declaró tajantemente: «Es mentira, no estoy embarazada». Además, compartió que se enteró de los rumores a través de un conocido tiktoker que afirmaba tener información de primera mano. Este mismo usuario fue quien anunció previamente el embarazo de otra estrella, lo que incrementó la credibilidad de sus declaraciones entre el público.

La delicada situación de Tamara Falcó

Tamara recuerda que no es la primera vez que enfrenta este tipo de especulaciones. Tal y como ha contado, ha debatido sobre este asunto con la mismísima Isabel Preysler. «A mi madre le pasa todo el tiempo. El otro día me decía: ¡Espero ser la primera a la que se lo cuentas, eh!. Y yo le respondí: Bueno, primero a Íñigo, ¿no?”, explicó en ‘El Hormiguero’. Reconoce que Isabel se ha llegado a creer muchas veces que estaba embarazada porque cada vez hay más noticias al respecto.

Lejos de estar esperando un bebé, la influencer está enfocada en su ‘operación bikini’, un término coloquial que se refiere a los esfuerzos por ponerse en forma para la temporada de verano. Ha expresado su deseo de adelgazar y sentirse bien consigo misma, dejando claro que no tiene prisa por convertirse en madre. Eso sí, es un asunto que tiene pendiente, incluso se ha llegado a decir que se ha puesto en manos de especialistas para someterse a un tratamiento natural.

Tamara ha hablado abiertamente su deseo de formar una familia, pero ha dejado claro que no siente ninguna presión al respecto. «Tengo cero presión y mucha fe en que si tiene que ser será y si no, pues hay muchas formas de ser feliz», afirma cuando le preguntan sobre el tema. Insiste en que tanto ella como Íñigo están disfrutando de su vida juntos y que, aunque les encantan los niños, no sería el fin del mundo si no llegan a tenerlos.

La foto de la polémica

La imagen que generó tanta controversia fue tomada durante una escapada romántica de la pareja. Tamara e Íñigo compartieron un día tranquilo, alejados de los lujos a los que están acostumbrados, disfrutando de la Madrid y de la compañía mutua. Esta instantánea, en la que Tamara aparece con un traje blanco y Onieva tocando su vientre, ha marcado un antes y un después.

Los rumores sobre el embarazo de Tamara Falcó se extendieron rápidamente por las redes sociales. Diversos programas y plataformas digitales discutieron ampliamente el tema, con algunos incluso realizando análisis detallados de las fotografías de la pareja. No obstante, todo ha sido una falsa alarma.

A pesar de las constantes especulaciones, la aristócrata ha dejado claro que no está embarazada y que también baraja la opción de que nunca llegue a estarlo. Por suerte tiene otros proyectos que le ayudan a ser feliz, como por ejemplo sus colaboraciones con la firma Pedro del Hierro, donde ejerce de diseñadora.

La nueva aventura profesional de Tamara

La mujer de Íñigo Onieva ha sacado tres colecciones al mercado de la mano de Pedro del Hierro: ‘Honeymoon’, ‘Blowing in’ y ‘Endless Summer’. Para dar publicidad a este proyecto ha dado una entrevista en el diario ABC y ha explicado que se ha inspirado en su luna de miel para diseñar algunas de sus nuevas creaciones.

«Mi Luna de miel fue maravillosa, empezamos en África y continuamos en Polinesia. Una dependienta de una de nuestras tiendas dijo que le encantó todo lo que llevé esos días y nos dio la idea para crear la colección en torno a este viaje», comenta al respecto. Recordemos que su boda con Íñigo fue bastante sonada, así que el viaje que hizo después no se quedó atrás.