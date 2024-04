Los tailandeses lo tienen claro: ésta será la sentencia final de Daniel Sancho

«A lo que a los que residimos en Asia nos sigue sorprendido que alguien aún crea que Daniel Sancho no va a ser sentenciado a pena capital». Esas han sido las palabras exactas de un español que lleva muchos años abrazando la cultura tailandesa. Insiste en que el 40% de la población está a favor de la pena de muerte. El corresponsal español Joaquín Campos ha profundizado en este asunto para comprender cuál será el futuro del hijo de Rodolfo Sancho después de acabar con la vida de Edwin Arrieta. «En esta parte del mundo no se ve mal que la gente pague con su vida por lo que hace, si aquello que hizo consiste en asesinar o traficar con kilos de drogas».

Hay que recordar que el pasado agosto Daniel Sancho viajó a Tailandia, donde se reunió con el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Entre ellos había una relación que a día de hoy no está clara, pero Daniel sigue defendiendo que se sentía presionado por el colombiano. Según su versión de los hechos, tuvieron una discusión y Edwin acabó muerto, así que decidió descuartizarle para no tener ningún problema legal. Insistimos en que esta es la historia que ha vendido el hijo de Rodolfo Sancho, pero la Fiscalía y la familia Arrieta tiene otro punto de vista. Darlin, hermana del fallecido, insiste en que una persona que no quiere matar a otra pide ayuda, no se deshace del cuerpo de forma premeditada.

Darlin ha dado una entrevista en ¡De Viernes! y ha asegurado, entre lágrimas, que sus padres están sufriendo mucho durante el juicio contra Daniel Sancho. La familia del cocinero ha contratado a varios abogados con una intención clara: quieren que Daniel regrese a España. No obstante, será la justicia tailandesa la que tome la decisión.

Mientras tanto, la hermana de Edwin Arrieta ha explicado cómo se encuentra: «Esto ha sido una cosa horrible para mí y para mi familia. Una batalla. Mi vida cambió. Es como acostarte y levantarte al día siguiente metida en todo esto y que no acaba, cada día más y más y más».

El turbio futuro de Daniel Sancho en Tailandia

En Tailandia hay unas leyes muy estrictas. Daniel Sancho tendrá que enfrentarse a una sentencia que marcará su futuro, aunque Rodolfo Sancho no ha perdido la esperanza. El actor ha hablado con una conocida revista para explicar cómo afronta esta batalla tan delicada. Insiste en que seguirá adelante y recalca que lo único que está haciendo es ayudar a su hijo, por eso tiene la mente fría. Darlin Arrieta no entiende la postura del artista e insiste en que la única víctima es su hermano.

«Trato de darle consuelo a mis papás, pero es terrible. Yo soy madre y es terrible saber que a tu hijo te lo asesinan en otro país, en un continente muy distante al nuestro y de esa forma tan horrible», declara en el programa que presenta Santi Acosta. «Descuartizan su cuerpo, lo arrojan a la basura, como si fuera… ni tan siquiera como si fuera un animal, porque tú a un animal no eres capaz de descuartizarlo de esta forma».

El argumento que ha usado Daniel Sancho

El comportamiento de Daniel Sancho ha terminado con la paciencia de Darlin. El cocinero asegura que Edwin Arrieta le estaba acosando, pero su hermana insiste en que este tipo de acusaciones deben cesar ya, pues él no está aquí para defenderse. No entiende que haya gente que pretenda desviar la atención e insiste en que no va a descansar hasta que se dicte una sentencia justa.

«Se ensañó contra mi hermano y, aun así, todos los días escuchas a personas que no tienen sentimientos y hablen y hablen de una persona que no se puede defender. ¿Dónde está mi hermano para defenderse? ¿Dónde está mi hermano para confrontar todo lo que están diciendo de él? Hoy día pueden aparecer cincuenta mil personas para hablar mal de mi hermano y ¿dónde está Edwin para decir qué es cierto o no es cierto? Nosotros como familia lo que queremos es que se haga justicia».

Un cambio de estrategia

El corresponsal Joaquín Campos considera que los abogados de Daniel Sancho se han equivocado rotundamente al cambiar de estrategia. En un primer momento el joven reconoció el crimen, pero después ha cambiado su discurso y esto podría sentarle muy mal al juez. «La estrategia inicial de Sancho asumiendo su culpa, que fue la que eligió libremente, le habría beneficiado. Pero ahora espera un milagro, como el que sale a cazar armado con una chancla o a nadar en Albacete apostado en una acera, ya que tendrá que justificar por qué compró varios cuchillos antes de la llegada de su amigo Arrieta», explica en su última crónica.

Mientras tanto, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se han trasladado a Tailandia para intentar arropar a Daniel. Debemos recordar que el ex matrimonio no disfruta de una relación fluida, por eso no se les ha visto juntos en ningún momento.