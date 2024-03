La surrealista agresión que ha recibido Alberto Chicote con un «pañal lleno caca»

Hace unos días, la localidad valenciana de Alboraia se convirtió en el escenario de nuevo conflicto que ha protagonizado Alberto Chicote. El popular presentador de televisión se trasladó hasta allí para rodar la nueva temporada de ‘Pesadilla en la cocina’ sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Como es habitual en este tipo de situaciones, las grabaciones en exteriores suelen atraer mucha atención y generar cierto revuelo entre los residentes. Este hecho no le sentó bien a un vecino, vecino que acabó arrojando desde su terraza «un pañal lleno de excrementos».

Antes de entrar en detalles hay que hacer un repaso de la situación. El rodaje no pasó desapercibido, ya que varios camiones y sets de producción se instalaron en la zona. Esta presencia no fue del agrado de todos los vecinos, quienes se vieron molestos por el trasiego y la expectación generada por la grabación, especialmente al tratarse de la presencia de una figura mediática como Chicote. El presentador tiene muy buena fama, pero algunos habitantes de Alboraia no querían que las cámaras de Alberto grabasen las fachadas de sus casas

Aunque los rodajes suelen traer consigo una dosis de emoción y curiosidad por parte de la comunidad, en este caso hubo quien expresó su malestar por las molestias ocasionadas. La presencia de los equipos de producción y el bullicio asociado a la grabación dejaron en evidencia las tensiones que a veces surgen cuando el mundo del entretenimiento se encuentra con la vida cotidiana. Alberto no tenía intención de molestar a nadie. Su único objetivo era dejar grabado un programa que será emitido próximamente.

Una agresión que ya se ha hecho viral

El rodaje de la nueva temporada de ‘Pesadilla en la cocina’ tomó un giro inesperado cuando ocurrió un incidente que sorprendió al equipo de producción y al chef Alberto Chicote. Mientras se encontraban grabando en el bar La Terracita, ubicado en el municipio de l’Horta Nord, un suceso desagradable interrumpió la filmación.

Tal y como ha desvelado el diario ‘Levante’, durante la grabación, un residente molesto por el despliegue de medios para el rodaje frente a su vivienda decidió tomar una acción extrema. Desde uno de los balcones de su residencia en el Paseo Aragón, arrojó un pañal lleno de excrementos de bebé hacia el set de rodaje donde se encontraba Chicote y su equipo.

Esta agresión no ha tardado en hacerse viral. Los seguidores del comunicador están indignados y se han lanzado a las redes para condenar el incidente. El pañal impactó en pleno set, provocando sorpresa y consternación entre los presentes. La situación obligó a intervenir a varios agentes de la Policía Local de Alboraia, quienes acudieron al lugar para lidiar con la situación.

Este suceso ha dejado patente las tensiones que a veces surgen en las comunidades locales cuando se realizan rodajes en exteriores. Aunque ‘Pesadilla en la cocina’ es un programa muy querido, no todo el mundo quiere salir en la tele. La agresión ha puesto encima de la mesa los desafíos a los que se enfrentan los equipos de producción al llevar a cabo su trabajo en espacios públicos. Es decir, este trabajo es las complejo de lo que parece. A pesar del altercado, el rodaje continuó una vez que se resolvió la situación y se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad del equipo.

Una de las cosas que muchos dicen sobre Chicote es que siempre se preocupa por su equipo. Sus compañeros, siempre que tienen ocasión, utilizan alguna plataforma para resaltar que el presentador está atento a todos los detalles. Es un discurso muy parecido al que desarrolló Cristina Pedroche, con quien conduce las Campanadas de fin de año. Forman un equipo perfecto porque ambos son perfeccionistas, exigentes y generosos, según los trabajadores de Atresmedia.

Alberto Chicote se sincera sobre su programa

‘Pesadilla en la cocina’ es un espacio que tiene mucho éxito, pero genera sentimientos encontrados porque señala a empresarios que regentan bares y restaurantes cuyos servicios podrían ser mejorados. «Es un programa que necesita de mucho compromiso y de mucha preparación propia. Sabes que te vas a encontrar con cosas que no te van a hacer maldita la gracia, como te puedes imaginar. Estamos hablando de intentar destapar o descubrir cosas que tienen que ver con la alimentación y que no nos hace ninguna gracia a ninguno de los que respetamos las normas», explicó el presentador en una de sus entrevistas.

Chicote reconoce que no es agradable hacer públicos sus descubrimientos. Hay una parte muy compleja en la que tiene que hablar con el responsable de la sala para hacerle saber aquellos aspectos que deben ser mejorados. «El decirle a la gente: Oye esto es lo que hay y hemos encontrado. No es agradable pero es muy necesario. Además, siempre he dicho que Te lo vas a comer me trae un feedback de vuelta del espectador que te dice que menos mal que alguien cuenta estas cosas que tanto nos interesan». Esta es la razón por la que ha protagonizado muchos incidentes desde que empezó a trabajar en este espacio. Eso sí, nunca antes había vivido un suceso como el que ha tenido lugar en Alboraia.