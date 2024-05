La sorprendente situación económica de Rafa Mora un año después del fin del ‘Sálvame’

La cancelación de ‘Sálvame’ supuso un giro de guion para los colaboradores. Algunos han encontrado huecos en otras cadenas, por ejemplo Terelu Campos está en Televisión Española y Gema López en Antena 3, pero ¿qué ha pasado con Rafa Mora? Forma parte del grupo de tertulianos que fue vetado por Telecinco, por eso no he encontrado ningún espacio en Mediaset. Tampoco le han propuesto trabajar en ‘Ni que fuéramos’, el nuevo programa de Fabricantes Studio, los productores que se encargaban del equipo liderado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, rafa no tiene ningún problema económico porque ha sabido sacar un gran rendimiento al dinero que ganó durante su etapa como colaborador.

Antes de entrar en detalles debemos hacer un repaso de la trayectoria del tertuliano. El primer paso que dio fue participar en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. A partir de ese momento llamó la atención de otros proyectos de Telecinco y le ofrecieron formar parte de ‘Supervivientes’. Gracias a este concurso ganó mucha repercusión y empezó a trabajar en discotecas, siendo imagen de multitud de empresas. También ha hecho campañas a través de sus redes sociales recomendando productos y marcas. Pero, sin lugar a dudas, su mejor momento fueron los años en los que trabajo como colaborador de Jorge Javier Vázquez.

Rafa asegura que le apasionan los medios de comunicación, a pesar de que actualmente no trabaja en la pequeña pantalla. Tal y como ha podido saber este medio, está preparándose unas oposiciones para ser policía local en el municipio de Alcobendas (Madrid), donde vive desde que se instaló en la capital. Recordemos que nació en Valencia, pero cuando decidió dedicarse al mundo del espectáculo dejó atrás sus orígenes para empezar una nueva vida.

¿Cuánto dinero tiene Rafa Mora?

Rafa aseguró que sus cuentas bancarias están más que saneadas porque afortunadamente tomó una buena decisión cuando empezó a ganar dinero en Telecinco. «Hace diez años invertí en un par de inmuebles y estoy viviendo de esto. Compré dos casas sin hipoteca en Benicasim y Castellón, una inversión de la que ahora saco provecho porque me pagan alquiler». Teniendo en cuenta estas declaraciones, el colaborador vive de las rentas y por eso no tiene necesidad de trabajar.

Tal y como contó en un conocido medio: «En mi juventud he derrochado mucho dinero en coches y relojes de lujo, mis caprichos preferidos. Ahora he aprendido a gestionarme y puedo ajustarme el cinturón. Si me adapto a un sueldo de entre 1.000 y 1.500 €, puedo estarme 30 años sin trabajar». Esa sería la razón por la que ha decidido centrarse en sus estudios, igual que ha hecho su novia Macarena.

No podemos olvidar que Rafa anunció en ‘Sálvame’ que iba a casarse con la modelo, pero no se ha vuelto a saber nada de esta boda. Solamente hace falta acudir a las redes sociales para comprobar que la pareja sigue igual de enamorada que siempre. Entonces, ¿por qué no se han dado el ‘sí, quiero’? Cuando a Rafa le preguntan por su novia responde: «Macarena ha hecho que madure y valore otro tipo de cosas. Su familia es humilde y vive en un quinto piso sin ascensor, pero vas con ellos y nunca ves una mala cara. Son felices, trabajan y te das cuenta de que el dinero no da la felicidad».

Los relojes, el gran vicio de Rafa

Rafa Mora ha sido imagen de discotecas muy importantes en una época en la que se ganaba mucho dinero por asistir a este tipo de eventos. Reconoce que nunca se ha privado de nada y que es muy generoso con su entorno. Tanto es así que cuando tuvo ocasión compró un piso en la playa para que sus familiares pudieran pasar las noches allí. Él es de Valencia, pero vive lejos del mar y no quería que sus seres queridos viajasen de noche.

Macarena también ha disfrutado de esta generosidad. El colaborador asegura que tiene una colección de relojes valorada en 20.000 euros. «Tengo varios y alguno que le he regalado a Macarena. El último es un Rolex de 9.000 euros. Había lista de espera, pero lo conseguí», comentó bastante orgulloso en una exclusiva que vendió en ‘Lecturas’.

Su otra gran pasión son los coches. «Cuando trabajaba en tantos eventos dolía menos gastar dinero, he llegado a tener cinco. Tuve el R8 (Audi deportivo) y ese valía 160.000 euros». Cuando empezó a trabajar en Sálvame se centró en su trayectoria televisiva y dejó de lado los eventos nocturnos. Fue el principio de una carrera que ha acabado demasiado pronto, pero según lo que él mismo ha contado no le hace falta regresar a la pequeña pantalla.

Antes de terminar ‘Sálvame’ declaró: «He crecido y gracias a trabajar aquí he podido tener un apartamento en Benicassim, he podido regalarle un coche a mi hermana y hacer una reforma a mi padre».