Sorprendente reacción: una turista sale al balcón a grabar a una artista cantar y se encuentra con esto

Una estampa muy habitual en las calles, especialmente en las grandes ciudades, es encontrar a diferentes artistas cantando o tocando algún instrumento, y es que incluso una gran estrella mundial como Ed Sheeran comenzó su carrera tocando en las calles de Londres. Te contamos la flipante historia de un turista que se asomó al balcón para grabar a una cantante mientras actuaba en la calle… y lo que pasó fue realmente alucinante.

Roban a una artista mientras canta en la calle

Las redes sociales están llenas de vídeos curiosos, y en muchos casos esos vídeos se convierten en virales y son noticia por algo en particular, que es lo que ha sucedido en esta ocasión, cuando el vídeo se ha hecho viral no por lo que la artista está cantando si no por lo sucedido mientras lo hacía. Virginia es una joven artista que actúa en las calles de Las Palmas de Gran Canaria y que se ha vuelto viral en TikTok por un desagradable incidente mientras actuaba, el cual fue grabado casualmente por un turista desde su balcón.

Ha sido una amiga de la propia Virginia (a la que puedes descubrir en TikTok en @virginiark8) la que ha publicado un vídeo en esa misma red social para mostrar lo increíble que le había sucedido a su amiga, un vídeo que rápidamente se ha convertido en viral y que supera ya las 200.000 reproducciones. Mientras Virginia tocaba su guitarra y cantaba en la calle Triana de la capital grancanaria, un chico que pasaba por allí hizo como que le iba a dejar unas monedas… pero lo que realmente hizo fue cogerle las que tenía y que otras personas le habían dejado.

Virginia se dio cuenta de la jugada rápidamente y no se cortó en espantarlo, aunque lamentablemente se había llevado su dinero. El joven echó a correr y un hombre que había por allí lo paró e intentó quitarle el dinero que había robado, pero el chaval se deshizo de él y siguiendo corriendo para escapar y llevarse el dinero que la artista había recaudado gracias a su talento y trabajo. Por suerte, la solidaridad hizo su aparición y una señora se acercó a Virginia para darle dinero y así reponer lo que le habían robado.

Y todo esto fue grabado por una turista que decía «¡No me puedo creer que haya grabado eso!». Una historia viral que muestra tanto la maldad como la solidaridad de quienes transitan las calles, y es que nunca sabes a cuál de los dos te vas a encontrar a cada paso que des.