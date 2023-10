Siempre Acompañados, el programa de Fundación “la Caixa” que busca aliviar la soledad de las personas mayores

Según la RAE, la soledad es una carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Pero, sin duda, es la segunda parte de la definición la que no se elige y es por ello que se trata de la más dolorosa.

En España, más de tres millones de personas están solas, un fenómeno que sume a muchas de ellas en estados de salud mental delicados y secciona, en muchos casos, el acceso a las actividades que mantienen vivo el envejecimiento activo. Lo cierto es, además, que la mayor parte de las personas afectadas por la soledad no deseada son personas mayores, una situación que crece cada día porque la población tiene una esperanza de vida mayor que hace décadas.

La soledad está muy presente a nuestro alrededor porque, a pesar de ser un problema real y muy silencioso, hay muchas personas que los sufren y lo sienten. Si miramos las cifras del INE, podemos afirmar que la población sénior aumentará. En 2035 podría haber más de 12,8 millones de personas mayores. Es decir, conformarían el 26,5 % del total de una población que superaría los 48 millones de habitantes. Por tanto, es previsible que la soledad se agrave en las próximas décadas.

Con el fin de aliviar esta realidad, Fundación ”la Caixa” tiene en marcha el programa Siempre Acompañados, nacida en 2014 junto a diferentes organizaciones sociales y las administraciones, el cual cuenta con metodologías innovadoras y está enmarcada bajo el programa de Personas Mayores de la Fundación.

La historia de Pablo

Pablo es participante del programa Siempre Acompañados y, además, la imagen de la nueva campaña impulsada por esta iniciativa de encontrar la manera de paliar los efectos de la soledad. El protagonista no tiene inconveniente en expresar el profundo pesar que se siente cuando la soledad se sumerge en nuestras vidas. «Me sentí invisible para los demás. La soledad no se ve, se siente. Es un sentimiento subjetivo que ataca en diferentes aspectos y ámbitos, te inmoviliza un poco. Estaba abandonado físicamente, no tenía gana de limpiar la casa», detalla.

«Tengo tres carreras y por mi nivel cultural nunca imaginé acabar así, en esta situación. Hay 50.000 caminos que te dan una vuelta a la vida, que no te lo esperas, y te encuentras solo. Ahí vi que el futuro no era como yo había pensado, así que me senté conmigo mismo y me dije: ‘El único que te va a ayudar eres tú’. Fui a la asistenta social y me inscribió en Siempre Acompañados», añade.

Un sencillo hola influye en las personas

«Lo que se quiere conseguir es que la persona se empodere por ella misma», explica Elisabeth Poy, técnico social de Siempre Acompañados, «para gestionar sus sentimientos de soledad». Defiende, además, que una sola palabra dicha con sinceridad, alegría y cariño tiene un efecto muy potente en las personas. «Todos podemos aportar nuestro grano de arena. Puede ser un sencillo ‘Hola, ¿cómo estás?’, que aunque sea pequeño, puede cambiar la vida de las personas».

«Ahora me arreglo, me pongo mis camisas, etc. Estoy bien, diferente, no estoy como el primer día que estaba encerrado en casa. Salgo, hago las compras, voy a la biblioteca y leo algún libro», comenta Pablo. Y concluye: «A la soledad hay que plantarle cara, he recuperado al Pablo de antes, pero con un Pablo mejor».

El poder de las relaciones sociales

La iniciativa Siempre Acompañados es empoderar a las personas mayores en situación de soledad, poniéndolas en el centro, como sujetos activos de su proceso de envejecimiento, y acompañándolas en la búsqueda de una vida plena mediante el fomento de sus relaciones de bienestar y apoyo.

También este programa busca la implicación de la ciudadanía y el entorno comunitario para construir alianzas y trabajar en red. Y de este modo, sensibilizar a la sociedad y minimizar las situaciones de soledad de las personas mayores.

Y es que, a medida que envejecemos, la pérdida de los refuerzos sociales, culturales y familiares pueden provocar aislamiento social, lo cual puede afectar a la salud de las personas, tanto física como mental. Además, esta falta de contacto con otras personas puede ser la causa de otras afecciones como la depresión, el deterioro cognitivo o la aparición de otras patologías.

Y es que está demostrado científicamente que hacer frente a la soledad y mejorar las relaciones sociales aporta beneficios muy poderosos como, por ejemplo, el aumento de la adaptación psicológica frente a las situaciones de pérdida, enfermedad o estrés crónico (como el cuidado); la mejora de la salud, del estado emocional y de la esperanza de vida; el incremento de la calidad de vida, y la disminución de las probabilidades de enfermar y padecer demencia.

En este sentido, Siempre Acompañados ha constatado que las relaciones sociales de las personas mayores las capacita para llevar una vida plena, con sentido y significado.

El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada donde se pone de manifiesto la importancia del cuidado y el bienestar de este colectivo, garantizar el acceso a plenos servicios de salud y contar con su sabiduría, impulsando su inclusión en la sociedad a través de diferentes herramientas, como puede ser la colaboración institucional y las relaciones intergeneracionales.

Sensibilizar a la sociedad es una forma de prevenir

Con motivo de esta jornada, desde Fundación ”la Caixa” llevaron a cabo una acción en toda España llamada La soledad no se ve, se siente. Una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre un problema real que existe. El ser capaz de conocer cómo afecta la soledad en las personas mayores, nos ayudará –en gran medida– a prevenir su aparición.

Son acciones de sensibilización que visibilizan la soledad como un reto de nuestra sociedad en un doble sentido: puede afectar a todos, con independencia de la edad, y a la vez, cada uno puede aportar su granito de arena para mejorar la vida de las personas de su entorno que sienten soledad.

Las actividades que desarrollan en Fundación ”la Caixa” se llevan a cabo para sensibilizar, detectar a personas en soledad y tejer esta red de apoyo y de relaciones, contando siempre con el tejido asociativo y las instituciones locales. Por ejemplo, este verano se han impulsado acciones de gran acogida dirigidas a las personas mayores que se quedaban solas durante las vacaciones.

El programa Siempre Acompañados también ha lanzado 12 conversaciones en formato audio con gerontólogos y psicólogos expertos que abordan desde distintas perspectivas las claves para comprender la soledad, poniendo el acento en la prevención y en las herramientas para el empoderamiento.

Programa activo en trece puntos de España

En la actualidad, el programa Siempre Acompañados está presente en 13 territorios de España: Jerez, Murcia, Pamplona, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Gerona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lérida. También ha aterrizado en Lisboa y Oporto.

Este año, su desarrollo es posible gracias a la implicación de 426 entidades sociales, 573 profesionales y 304 voluntarios.

Lucha contra el edadismo

Este año, la Fundación ”la Caixa” ha editado un innovador glosario con el objetivo de fomentar la conciencia social acerca de las palabras y expresiones que promueven el edadismo para conseguir evitar su uso y contribuir al buen trato.

El término edadismo se refiere a la discriminación por razón de edad, en especial de las personas mayores, y una de las formas más extendidas se produce a través de un uso inadecuado del lenguaje. El glosario, con un total de 45 entradas, es el resultado de un proceso de recopilación y selección de palabras y expresiones edadistas facilitadas por participantes en diferentes iniciativas del programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” llevadas a cabo en toda España.

Tal como destaca la publicación, suele manifestarse a través de la infantilización de las personas mayores (abuelito, viejito), la despersonalización (los viejos, los jubilados) y la deshumanización (carca, trasto).