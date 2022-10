¿Siguen juntos? La pareja de ‘La isla de las tentaciones’ pillada de tiendas

Claudia y Javi de ‘La isla de las tentaciones’ han sido cazados a golpe de TikTok, una usuaria ha compartido un vídeo en el que aparecen de tiendas. Hay rumores que confirman que han acabado siendo amigos, en los escasos segundos que vemos en el vídeo, están viendo ropa. No hay ninguna actitud cariñosa entre ellos. Con lo cual y después de todo lo vivido, una relación sentimental que ha acabado en un reality, siempre queda la amistad o el respeto mutuó. La expareja ha demostrado fuera de cámaras su saber estar y educación.

La pareja de ‘la isla de las tentaciones’ que ha sido pillada de tiendas

Las redes sociales las carga el diablo. Cualquier persona con un teléfono móvil es capaz de grabar a un famoso o concursante de reality en las situaciones más extrañas. En este caso un gesto habitual de una pareja se ha vuelto viral en TikTok. Han acabado más juntos de lo que muchos pensaban, Claudia y Javi.

Tal y como hemos visto en las diferentes ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ participar en este reality no es nada fácil. Las relaciones de pareja se ponen a prueba de una forma nunca vista, frente a las cámaras y con varias tentaciones que los rodean y ponen sobre la mesa una serie de problemas que pueden salir a la luz.

Por muy fuerte que sea una pareja, en algún momento habrá un hueco o un incidente que dará lugar a un hueco por el que podría romperse. Las más fuertes parejas, aquellas que han vivido casi de todo en esta vida. Golpes duros y terribles o infidelidades durante o después del programa, han podido aguantar.

El caso de Claudia y Javi no es distinto. Son una pareja que ha conseguido mantenerse, los protagonistas de esta hoguera, viendo a Javi huir en un momento mítico. Han dado mucho juego frente a las cámaras, no es de extrañar que lo sigan dando fuera del programa que les dio la fama.

En este vídeo de apenas unos segundos, se les puede ver, de lejos y sin apenas tiempo para analizar sus gestos. Llaman la atención por quienes son, pero no por lo que hacen. Son un hombre y una mujer de compras, no hay ningún gesto y actitud que nos haga pensar que son o no son pareja. El misterio solo lo pueden resolver ellos mismos, son los que más conocen su relación.