Cuando parecía que la historia de Shakira y Gerard Piqué había llegado a su fin, ha surgido una nueva polémica que ha situado a la cantante en el centro de la noticia. Su acuerdo de separación fue bastante complejo, pues tenía intención de empezar una nueva vida en Miami y Gerard no quería separarse de sus hijos. El empresario intentó que su ex continuarse en Barcelona, entre otras cosas para no alterar el bienestar de los pequeños de la casa. Sin embargo, la artista lo tenía decidido: quería salir de España y alejarse del foco. No obstante, comprendió que era un cambio importante para Milan y Sasha, así que hizo una propuesta bastante polémica.

Shakira quiso que los amigos de sus hijos se mudasen con ella a Miami y se ofreció a pagar todos los gastos. Habló con varios padres, pero ninguno aceptó, así que tuvo que pasar a la segunda fase. Les aseguró que ellos también podían empezar una nueva aventura en Estados Unidos y se ofreció a buscarles trabajo y a mantenerles hasta que fuesen económicamente independientes. El colegio donde estudian Milan y Sasha cuesta 1.500 euros al mes y la ex de Piqué prometió que ella pagaría hasta el último céntimo.

Shakira recibió una respuesta negativa

Shakira no convenció a nadie, así que sus hijos han tenido que empezar de cero en Miami. Sin embargo, piensa que ha adoptado una postura correcta porque de alguna forma se ha alejado del conflicto. Fuentes cercanas aseguran que nunca se sintió cómoda viviendo en Barcelona y que hacía el esfuerzo para contentar a Gerard Piqué. Esa es la razón por la que tenía una condición inamovible para afirmar el acuerdo de separación: quería marcharse de España y no toleraba que el empresario se interpusiera en sus planes. Eso sí, antes de volar a Estados Unidos intentó que los amigos de sus hijos siguieran sus pasos, pero no logró nada.

Silvia Taulés, colaboradora de ‘TadeAR’, ha explicado esta noticia: «Cuando decidió que se iba a Miami y tuvo el permiso de Gerard Pique, habló con los padres de algunos de los amigos de los colegios de los dos hijos, que iban a uno distinto cada uno, y les ofreció llevarse a los niños con ella a Miami. Quería escolarizarlos, llevárselos con ella a su casa y mantenerlos durante un año entero». El problema es que nadie aceptó su generosidad, pues era un arma de doble filo.

La generosidad de la cantante

Según la periodista anterior, la idea era que Sasha y Milan «se pudieran adaptar mejor, que no estuvieran solos y que no sintieran toda esa ruptura que estaban viviendo». Su madre estaba dispuesta a llevarse a sus amigos, pero las respectivas familias se negaron porque era un cambio muy fuerte y una apuesta arriesgada. ¿Qué pasaría si los hijos de Shakira dejan de tener relación con estos chicos? «Cuando vio que algún padre tenía alguna reticencia también les dijo que, si querían, les podía ayudar a encontrar trabajo en Miami y que se mudase toda la familia», añade Silvia Taulés.

Shakira, en el centro de la polémica

La intención que tenía Shakira cuando se mudó a Miami era alejarse de la polémica y empezar una nueva etapa lejos de las noticias relacionadas con su ruptura de Gerard Piqué. Estos esfuerzos han caído en saco roto porque todavía sigue siendo un tema interesante y el público continúa demandando información. La colaboradora de ‘TardeAR’ insiste en que la cantante no consiguió que sus pequeños viajasen acompañados de los compañeros que tenían en Barcelona.