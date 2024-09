El serio aviso de Mario Picazo sobre la DANA que llega: que se preparen estas zonas

La DANA que llega ha sido la responsable del serio aviso de Mario Picazo que se lanza especialmente en estas zonas. Esta semana el fenómeno que pone los pelos de punta y ha hecho saltar todas las alertas se ha centrado especialmente en una parte del país que recibe estas lluvias abundantes que pueden convertirse en la gran pesadilla de aquellos sitios en los que este fenómeno acabe siendo una realidad. Habrá llegado ese momento de sacar la chaqueta y el abrigo.

De esta manera conseguiremos empezar a prepararnos para dar un paso más en un cambio que puede ser significativo y nos afectará de lleno. Miramos al cielo y esperamos que empiece a cambiar un tiempo que puede ser significativo y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de pensar en lo que tenemos por delante y en lo que, nos está esperando, son tiempos de ver un poco más allá de una situación que se repite por momentos. Este mes de septiembre la alerta por DANAS puede estar activada más veces de lo que nos imaginaríamos.

Se preparan estas zonas de España

Las lluvias abundantes afectarán a una parte muy concreta del país, lo que acabará suponiendo que tenemos por delante algunas situaciones que van llegando y pueden ser claves. Por lo que, al final, debemos empezar a pensar en todo lo que puede pasar a través de la previsión del tiempo actualizada.

La llegada de esta DANA supone un riesgo para la población, nos indica que podemos estar ante un fenómeno poco común que acabará de darnos algunas novedades importantes que son claves y que pueden acabar generando más de un problema de fuerza mayor.

Sin duda alguna, tenemos por delante unas lluvias que, pese a toda la tecnología y esfuerzos posibles, no llegan en un punto fijo, sino que se centran en un lugar para el que debemos empezar a estar preparados. Por lo que, al final, lo que vamos a hacer es visualizar esta transformación que acabará marcando un antes y un después.

Mario Picazo es uno de los expertos que no dudan en lanzar una previsión del tiempo que puede dejarnos más de una sorpresa inesperada. Toma nota de lo que dicen esos mapas del tiempo que no traen nada bueno.

Mario Picazo lanza un serio aviso sobre la DANA que llega

Este mes de septiembre se está convirtiendo en el mes de las DANAS por excelencia, parece que el mal tiempo nos está rodeando y provoca más de un dolor de cabeza. Habrá llegado ese momento en el que tenemos de empezar a mirar la previsión del tiempo, antes de salir de casa por nuestro propio bien.

Desde el canal de El Tiempo, Mario Picazo y su equipo no dudan en intentar adelantarse ante lo que está por llegar: «Como suele ocurrir por estas fechas de mediados de septiembre, empezamos a ver ingredientes clásicos de las precipitaciones que localmente pueden llegar a ser muy intensas. Aire frío en altura, esté o no desenganchado de la corriente en chorro a modo de DANA, y unas temperaturas de la superficie del mar que siguen siendo elevadas tanto en zonas del Atlántico como en el Mediterráneo. La situación clásica de tormentas intensas y lluvias torrenciales podría darse puntualmente durante estos próximos días en muchas zonas, aunque parece que las más propicias para verlas serán las comunidades del este, que son las que están más cerca de las cálidas aguas del Mediterráneo. Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, tienen mayor probabilidad de recibir los acumulados de lluvia más altos, especialmente algunas zonas costeras donde las lluvias puede ser de hasta 60 litros en 1 hora. Son cantidades problemáticas, aunque hay que recordar que en otras zonas donde a lo mejor no caiga tanta agua, pero basta que sean 10 o 20 litros en 15 a 30 minutos para causar daños y muchos problemas».

Todo se complicará con el paso del tiempo y de las horas: «La inestabilidad irá a más entre el miércoles y el fin de semana y dependiendo de donde se posicione el mencionado aire frío veremos más o menos luvia en algunas de las comunidades sobre todo del norte y este del país».

Las lluvias se concentrarán en una parte muy concreta del país: «Durante la madrugada del miércoles esperamos chubascos que ya pueden ser fuertes en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, y no se descartan al norte de Aragón. Avisos amarillos y naranjas por fuertes lluvias en Teruel, Cuenca, Guadalajara, Lleida, Barcelona, Tarragona, Castellón y Valencia. A lo largo del día continuarán en las comunidades del arco mediterráneo y, además, irán extendiéndose a más zonas del centro. Llegarán a puntos de Aragón, Castilla-La Mancha, este de Andalucía y sin descartarlos más débiles incluso en Madrid o Extremadura».