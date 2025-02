El secreto de Terelu Campos para enfrentar las críticas por su papel en el teatro

Terelu Campos está a punto de vivir una de las experiencias más desafiantes de su carrera: su debut teatral como protagonista en la comedia Santa Lola. La obra, producida por su amiga Lara Dibildos, se estrenará el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid y luego iniciará una gira por diversas ciudades de España. A pesar de que se trata de un proyecto ilusionante para la presentadora, también ha generado una oleada de comentarios críticos, algunos de los cuales la acusan de intrusismo profesional en el mundo de la interpretación. Frente a estos cuestionamientos, Terelu ha dejado claro cuál es su postura y cómo afronta las críticas.

La comunicadora asegura que ya contaba con que hubiera detractores, por eso ha decidido no escuchar a nadie que quiera hacer daño. Únicamente tendrá en cuenta la opinión de su familia y afortunadamente cuenta con el respaldo de todo su entorno.

Aunque Terelu Campos es conocida por su trayectoria en la televisión, esta no es la primera vez que incursiona en la interpretación. Ya participó en la serie Paquita Salas de Netflix y tuvo una breve aparición en la película ¿Quién es Quién?. Sin embargo, el teatro es un desafío completamente nuevo para ella. Según ha explicado, la propuesta llegó de la mano de Lara Dibildos, quien la animó a aceptar el papel protagonista en Santa Lola. La historia de la obra gira en torno a una mujer que fallece en su despedida de soltera y despierta a las puertas del cielo, donde debe enfrentarse a San Pedro.

Terelu Campos, muy ilusionada con su proyecto

El entusiasmo por el proyecto ha sido evidente desde el principio, pero también lo han sido las críticas. Algunos actores y tertulianos han cuestionado su incursión en la interpretación teatral, argumentando que no tiene una formación específica en la materia. Entre los comentarios más sonados están los de Alba Carrillo, quien ha insinuado que el papel de Terelu fue ofrecido antes a otras actrices.

Lejos de dejarse afectar por los comentarios negativos, Terelu ha adoptado una postura firme. Ha reconocido que comprende las preocupaciones de quienes han estudiado la profesión actoral durante años, pero también ha dejado claro que ella no pretende quitarle oportunidades a nadie. En sus propias palabras, la televisión también ha sido invadido por actores que han probado suerte como presentadores sin que ella lo considere una falta de respeto a su oficio.

Campos ha explicado que su decisión de aceptar el papel no fue tomada a la ligera. Confesó que inicialmente tuvo dudas, pero que su hija, Alejandra Rubio, fue un gran apoyo en el proceso. «Si no lo haces, no te vuelvo a hablar», le habría dicho Alejandra en tono de humor. Curiosamente, la joven sí tiene formación actoral y también le ha mencionado en broma la posibilidad de que su madre esté incurriendo en «intrusismo».

El único miedo de Terelu Campos

Uno de los aspectos que más ha preocupado a Terelu es el miedo escénico. Está acostumbrada a la televisión, donde una cámara es su público y puede repetir si comete errores, pero el teatro implica una exposición en vivo sin margen de corrección. Este es un desafío que la presentadora está dispuesta a enfrentar con disciplina y esfuerzo. Ha mencionado que está preparándose intensamente para estar a la altura del reto y que cuenta con un equipo que la apoya en todo momento.

A pesar de sus inseguridades iniciales, quienes han trabajado con ella en los ensayos han elogiado su compromiso y seriedad. Su director y compañeros de elenco han destacado que su actitud es profesional. Terelu ha revelado que su hermana supo de su decisión hace poco tiempo. Quiso asegurarse primero de sentirse cómoda con el proyecto antes de compartirlo con su círculo más cercano. Su madre, María Teresa Campos, fallecida en 2023, siempre confió en su talento y habría estado orgullosa de verla asumir un nuevo desafío.

Por otro lado, Alejandra Rubio, aunque no ha dado consejos concretos sobre la interpretación, ha sido una de las principales impulsoras de que su madre se atreva con este nuevo reto.

Una oportunidad perfecta

Santa Lola es una comedia con tintes irónicos y desenfadados. Su protagonista, Lola, despierta después de una noche de fiesta sin saber que ha muerto y se encuentra en un lugar desconocido junto a San Pedro. Según Terelu, su personaje tiene rasgos que reflejan parte de su propia personalidad. Ha comentado entre risas que si ella misma se encontrara con San Pedro, este le diría que ha sabido disfrutar la vida sin privarse de nada.

La obra promete ser una puesta en entretenida, donde Terelu podrá mostrar una faceta diferente al público que la ha seguido por años en la televisión. A pesar de las críticas iniciales, la ex colaboradora de Sálvame está enfocada en disfrutar el proceso. Esa es una de las razones por las que no participará en Supervivientes, tal y como han asegurado algunos programas. Terelu cree que esta oportunidad es mejor, de ahí que haya declinado la propuesta de Telecinco.