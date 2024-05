Roberto Brasero tenía razón sobre lo que nos espera: la AEMET confirma el cambio más drástico

Tenía razón Roberto Brasero sobre lo que nos espera, la AEMET ha confirmado el cambio que nadie veía venir y que ha acabado siendo una realidad en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de prepararse para vivir unas jornadas que parecerán sacadas de pleno verano, aunque formarán parte de una primavera atípica.

Un giro radical en este tiempo que nos acompañará y que puede ser determinante. Especialmente de cara a un fin de semana en el que tendremos novedades importantes con elementos que quizás debemos tener en cuenta. Es momento de estar atentos a una previsión que puede poner los pelos de punta a más de uno.

Lo que nos espera, según Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero se ha convertido en toda una celebridad al adelantar una previsión del tiempo que ha dejado más de una sorpresa inesperada. Nos enfrentamos a una situación que ha acabado siendo realmente inesperada, con unas cifras que son imposibles de creer si las comparamos con los otros años. Por lo que al final de este recorrido, tendremos que afrontar un cambio que puede ser el que marque un antes y un después.

Este fin de semana pasaremos de unas temperaturas extremas que pueden ser las que marquen la diferencia. Sin duda alguna estaremos ante unas cifras propias del mes de junio que se verán afectadas por una situación que realmente nadie hubiera esperado. Se acerca peligrosamente la opción de que llegue una nueva DANA. Un fenómeno atípico al que parece que estamos acostumbrados si estamos pendientes de algunos elementos que son claves en este sentido.

Esta lluvia intensa o tormentas que estarán visibles en nuestro país, pasarán por agua el tiempo para esta época del año, pero cuidado, porque la realidad puede acabar siendo una auténtica pesadilla. Tal y como han advertido los expertos, será una semana de ascenso de las temperaturas que puede acabar dando paso a algunas novedades importantes que serán las que estarán presentes en estos días del mes de mayo. Por lo que quizás tenemos que empezar a preparar el paraguas, después de una semana de verano.

Un cambio drástico que Roberto Brasero ya vio llegar y ahora confirma la propia AEMET, no hay casi ninguna duda que pasaremos de un ambiente casi veraniego a algo muy distinto.

La AEMET confirma el cambio más drástico

La AEMET se pone de lado de un Roberto Brasero que ya advirtió de lo que estaba a punto de llegar. Estos expertos de El tiempo no tienen ninguna duda en dar la razón a su colega de Antena 3. Una vez más Brasero se adelanta en el tiempo y nos indica qué es lo que nos está esperando. Tendremos que afrontar una situación que acabará siendo especialmente complicada si tenemos planes al aire libre. Esto es lo que parece que nos espera, un importante cambio de tiempo.

Esta semana ha sido plenamente primaveral, tal y como advirtió Roberto Brasero: «Todavía este miércoles por la mañana tendremos nubes en Cantabria y País vasco, con lloviznas que deberían cesar pronto. También podrían quedar algunos chubascos a primeras horas en el área de Pirineos y en el este de Baleares, donde de madrugada incluso pueden ser fuertes. Pero por la tarde este riesgo de tormentas ya habrá desparecido y también las nieblas o nubes bajas con las que puede comenzar el día en otras zonas de Cataluña, el Cantábrico, norte de Galicia, Melilla y el Estrecho. Veremos cielos más azules según avance el día en la mayor parte de España y así vamos a seguir hasta el sábado, día para el que ahora mismo hay mucha incertidumbre, pero no podemos descartar que vuelvan las tormentas por la tarde al cuadrante noroeste, Ibérica y Pirineos, pero ya digo que el escenario para el fin de semana aún está por definir. Ya iremos contando».

Lo más destacado, será el aumento de las temperaturas que ya es una realidad: «De momento lo más destacable, y lo más claro, es el ascenso de las temperaturas. Aunque también es verdad que podrían subir un poco menos de lo que decíamos ayer: una rebaja de apenas un grado en las últimas previsiones, pero suficiente para quedarse este próximo viernes en 29º en algunas capitales en lugar de llegar a 30º. Este miércoles notaremos ya un ascenso en las temperaturas de primera hora y tan solo quedarán heladas en Pirineos, que además serán débiles, y en el resto de la península y sobre todo en la mitad sur, la mañana ya no será tan fresca. Luego por la tarde subida de las máximas será generalizada, salvo en el sureste, donde hoy no cambian. Llegaremos el miércoles a 30 grados en zonas de Canarias y los valles del Guadiana y el Guadalquivir».

Pero, será mejor que no nos confiemos, este fin de semana vuelven a bajar las temperaturas: «Parece que el fin de semana ya no subirán más y que incluso podrían bajar de nuevo la semana que viene. Por lo tanto, y aunque sí vas a notar más calor en los próximos días, parece que no estamos ante uno de esos episodios de calor intenso (no serán tan altas) ni prolongado (podrían bajar de nuevo la semana que viene). Y desde luego, no como otros meses de mayo muy recientes, el de hace 2 años sin ir más lejos, cuanto vivimos los días de mayo más calurosos en el conjunto de España desde 1950, que fueron los días 20 y 21 de mayo de 2022, cuando en Andújar (Jaén) se alcanzaron los 42,3ºC. Para este viernes que viene estamos hablando de 33ºC».