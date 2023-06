Roberto Brasero suelta un bombazo sobre la boda de Tamara Falcó

Ha pasado lo que tenía que pasar. Tamara Falcó ha solucionado todos sus problemas y por fin puede decir que va a casarse con Íñigo Onieva. Después de los conflictos que tuvo con su vestido de novia llegaron las complicaciones que surgieron con el catering. La periodista Lydia Lozano asegura que el chef que cocinará en la boda de la marquesa de Griñón es primo de una de las diseñadoras de Sophie et Voilà. Ha tenido muchos problemas con la marca, por eso nadie sabía si el cocinero mantendría el compromiso profesional que firmó en su momento.

Tamara ha reaparecido en ‘El Hormiguero’, programa donde colabora todos los jueves, y ha asegurado que todo está controlado. Solo le falta saber un dato: qué tiempo hará. El famoso meteorólogo Roberto Brasero, uno de los rostros más queridos de Antena 3, ha destapado el misterio. Se ha pronunciado en un tono muy divertido y ha dado un auténtico bombazo que condicionará la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Roberto Brasero desvela todo lo que sabe

Roberto es uno de los ‘hombres del tiempo’ más populares de la televisión. Lleva años trabajando delante de las cámaras y ha sabido ganarse el cariño y el respeto de la audiencia. Ha acudido al estreno de la película ‘Cómo Dios manda’ y ha hablado de Tamara Falcó. Le han preguntado por el tiempo que hará el 8 de julio, fecha que ha elegido para pasar por el altar. Haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha desvelado su información.

“Es raro que el 8 de julio te pille una tormenta. A principios de julio no es lo habitual. En una situación normal no debería haber tormenta, sino un calor que ahora no tenemos. Sin embargo, se están dando en esta boda cosas que no son normales, con lo cual ya veremos”, ha declarado. Después ha dicho que estaba convencido de que los novios tendrán preparado “una alternativa” por si el tiempo cambia de repente.

Tamara Falcó por fin puede estar tranquila

Ha salido publicado que Tamara Falcó está atravesando un momento muy difícil. El lado malo de vender su boda a la revista ‘¡HOLA!’ es que todo el mundo hablará del tema, para bien y para mal. En ‘Semana’ aseguran que la marquesa está al límite y que necesita descansar una temporada. Por suerte hay un tema por el que no tendrá que preocuparse: el tiempo.

“Para el 8 de julio da tiempo a que llueva y deje de llover. Yo creo que para ese día, por probabilidades no debería llover, pero lo vamos viendo”, la asegurado Roberto Brasero. El ‘hombre del tiempo’ le ha dado una buena noticia a Tamara, quien necesita escuchar cosas buenas.

El verdadero apoyo de Tamara

La marquesa de Griñón reconoce que la prensa le presiona “un poquito”, pero por suerte cuenta con un apoyo incondicional. Estamos hablando de Isabel Preysler, quien conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio. Sin embargo, Preysler tampoco quiere verse salpicada por estos asuntos, así que ayuda a su hija desde una distancia prudencial.