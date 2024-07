Roberto Brasero lo confirma. La lluvia llega a España y pone fecha a la vuelta del calor extremo

La lluvia llega a España y lo hace en el peor momento posible, Roberto Brasero pone fecha a la vuelta del calor extremo. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor, ante un cambio de ciclo que puede llegar a ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Parece que este verano no es como esperaríamos, sino que se convierte en un auténtico cambio de ciclo que puede iniciar una situación radicalmente distinta. Del calor pasamos, de nuevo, a las lluvias abundantes.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para cambiar por completo de ciclo. Ante una situación que puede acabar siendo la que marca estos días de verano por completo. Hemos tenido que hacer frente a ese sol intenso que nos ha dejado con una situación que cuesta de creer. Sin duda alguna estamos ante un mes de julio para el que tendremos que estar especialmente preparados. Se avecinan unas tormentas que serán las auténticas protagonistas de un fin de semana, el primero de este nuevo mes y uno de los que más personas de vacaciones acumula.

Confirma Roberto Brasero lo que llega

Roberto Brasero ha dado con algunos datos que sorprenden a más de uno. Estamos ante una situación que pone los pelos de punta. De las altas temperaturas, pasaremos a un marcado descenso que realmente puede cambiarlo todo. Es importante estar pendiente de unos detalles que pueden ser determinantes y que realmente están relacionados con todo lo que llega o está por llegar.

Sin duda alguna estaremos buscando esos elementos que son fundamentales y que quizás nos alejen de un mes de julio con novedades que pueden ser importantes. Sin duda alguna tendremos que hacer frente a un cambio que será el que nos acompañará en este momento. Un verano que se diferencia de los demás y que puede darnos infinidad de buenas sensaciones.

De las altas temperaturas, pasaremos a un marcado descenso del termómetro y a unas cifras que pueden acabar siendo las que nos empujen a salir de dudas. Parece que dejaremos atrás el verano y nos adentraremos en lo que llega, un ambiente más primaveral de lo que hubiéramos imaginado. Sin duda alguna estamos viendo lo peor de una estación del año que llega con más de una sorpresa inesperada que quizás nunca hubiéramos imaginado.

La lluvia llega a España y ya hay fecha para el calor extremo

España se pone sobre aviso y eso quiere decir que tendremos que afrontar una situación que puede ser la que marque un antes y un después. Por lo que estaremos muy pendientes de lo que pasará, es decir, un giro radical que nos alejará de lo que sería habitual en este verano que dejamos atrás.

Sin duda alguna, un experto como Roberto Brasero pone sobre la mesa algunos elementos que debemos tener en cuenta y que quizás nunca hubiéramos imaginado. Afrontamos este mes de julio como una continuidad del mes de junio, siguiendo con la previsión de este experto en el tiempo.

Tal y como nos indica desde su canal de El Tiempo: «Este sábado llega de un frente atlántico que irá nublando los cielos en Galicia y el cantábrico con algunas lluvias débiles por la mañana que luego podrían quedarse por la tarde en zonas del interior. Así mismo se prevé que vuelvan a crecer nubes de evolución a lo largo del día en toda la mitad norte y zona centro y muchas de ellas acabarán dejando algún chubasco o tormenta en sobre todo en el este de Castilla y León, sierras de rioja, norte y sur de Aragón y pirineo catalán, pero no se descartan en otras zonas del norte y nordeste. Intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y cielos poco nubosos en el resto del país. Pero sobre todo lo que nos espera para el sábado es un nuevo y generalizado descenso de las temperaturas y notable incluso en muchas partes, es decir, 7, 10 o a hasta 12 grados menos que las del día anterior. Traducido significa menos calor en la mitad sur, aunque todavía pueden alcanzar los 34-36 grados en valles de la mitad sur peninsular, y significa también que por el norte el sábado volverá a refrescar».

Siguiendo con la misma previsión, este descenso de las temperaturas tendrá una duración bastante corta: «La noche del sábado a domingo no será tan calurosa como estas que tuvimos ayer y eso se notará también a primeras horas del domingo: algo más fresca será la mañana que la que hemos vivido este viernes. Luego podrán seguirá las tormentas en las sierras del noreste, pero mucho más débiles y esporádicas. Las temperaturas el domingo bajarán en el área mediterránea y en el resto ya no bajan más. Y a partir del lunes vuelven a subir: la semana que viene, que será de nuevo muy calurosa, aunque de nuevo en el norte de Galicia y el Cantábrico estarán más contenidas las temperaturas con una nubosidad que no termina de marcharse del todo todavía. En el resto, sol y calor propios de una semana de julio. Lo de este fin de semana será solo un pequeño paréntesis en el calorazo».