Roberto Brasero habla claro sobre lo que va a pasar en julio y agosto: lo que va a pasar no tiene sentido

Estamos a las puertas de un fin de semana en el que despedimos junio, para dar la bienvenida a un julio para el que Roberto Brasero nos aporta una previsión del tiempo sorprendente. Este experto nos dará más datos sobre algo que sucede en estos días y que quizás no esperaríamos. Son momentos en los que debemos estar pendientes de un cielo que quizás nos presente novedades importantes. Sin duda alguna nos enfrentamos a unas vacaciones que pueden ser muy diferentes que el año pasado.

A estas alturas del mes, el año pasado ya sufríamos una serie de temperaturas elevadas que nos llevaban a un cambio radical de tiempo. Empezamos las primeras horas de calor y luchábamos contra un sol que era una tendencia generalizada, justo todo lo contrario de lo que tenemos ahora. Con unas temperaturas que están por debajo de lo que sería habitual y la mirada puesta a fin de semana en el que las lluvias pueden acabar siendo las protagonistas en muchos sentidos. Desde su canal de El tiempo en Antena 3, Roberto Brasero nos da algunas pistas.

Habla claro sobre lo que va a pasar en julio y agosto Roberto Brasero

Roberto Brasero está muy pendiente de una previsión del tiempo que parece que cambia por momentos y nos aleja de lo que sería habitual en esta época del año. Estamos ante un verano que ya apunta maneras y parece que nada tiene que ver con lo que sería habitual en estos momentos del año.

Parece que el tiempo nos está alejando de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que necesitaríamos. No terminamos de dejar atrás las temidas DANAS y nos adentramos en unas jornadas en las que los descensos de las temperaturas y los días de lluvias intensas son una realidad.

Esta semana empieza la terrible operación salida a la que nos enfrentaremos, por lo que necesitamos en todo momento estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser fundamentales. Nos adentramos en un verano que parece que nada tiene que ver con el anterior y para el que debemos estar preparados. Roberto Brasero nos explica qué es lo que vamos a tener en julio y agosto, pudiendo ser algo que quizás hasta nos sorprenda en muchos sentidos.

Lo que va a pasar no tiene sentido

El experto Roberto Brasero no tiene ninguna duda sobre lo que nos está esperando, según este experto vamos a vivir unos dos meses de verano con una situación que puede ser muy diferente a como la vivimos el año pasado o como esperaríamos que fuera este momento del año. Habrá llegado el momento de saber qué nos depara un tiempo que en estos días está dando mucho de qué hablar.

Desde El hormiguero ya ha advertido que este mes de junio es la excepción, que lo que nos espera en julio y agosto es una excepción para la que debemos estar preparados. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar en estos tiempos que corren.

Este fin de semana las noticias no son buenas si seguimos la previsión de este experto: «Durante el viernes, y desde bien temprano, la DANA cruza la península de sur a norte, en diagonal. Nos espera un día de cielos nubosos en la mayor parte de los territorios y con temperaturas más bajas. Un día muy poco veraniego en general. No obstante, en el noreste peninsular, costas de Murcia y Almería, Baleares y sur de Canarias sí asomará más el sol y las temperaturas serán muy calurosas. Sin embargo, las tormentas pueden ser fuertes y con granizo en zonas de Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Extremadura, Castilla y León, y al final del día en el resto de la mitad norte y el interior del sureste. Ahora mismo hay un aviso de nivel naranja para las provincias de Salamanca y Ávila por la posibilidad de que caigan 30 l/m2 en el plazo de una hora. Incluso mañana este nivel de aviso podría extenderse a más provincias. A canarias no afecta la DANA aunque habrá nubes en el norte de las islas».

El sábado seguiremos con esta inestabilidad: «El sábado todavía tendremos la DANA afectando al centro y norte peninsular a primeras horas y después solo en la mitad norte. Es decir, tendríamos todavía lluvias por la mañana en el este de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Cuenca, La Rioja, Navarra y Aragón y norte de Cataluña. Abundante puede ser la lluvia en los Pirineos, el alto Ebro e Ibérica norte, donde localmente habrá granizo. Por la tarde y ya de manera más localizada, pueden reactivarse las tormentas en toda Castilla y León. Cuanto más al sur, y, por lo tanto, más lejos de la DANA, las lluvias ya serán menos probables y se irá despejando toda la mitad sur y Baleares según avance el día, y también la zona centro, aunque aquí más tarde. En Canarias se prevén intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el resto».

Julio marcará el inicio de una nueva época: «El domingo las temperaturas mínimas aumentarán en el cuadrante sudeste y descenderán en el resto y las máximas continuarán recuperándose en todo el oeste y centro peninsular y bajarán un poco en el área mediterránea y Canarias. Y así se despedirá el mes de junio, que podría acabar siendo un mes frío (por debajo de su media) y eso le convertiría en el primer mes que no bate su récor de calor desde abril de 2022. Pero con julio llegará el calor veraniego. Todavía no mucho en el extremo norte, pero ya irán subiendo las temperaturas a partir del lunes y sobre todo martes y miércoles. Ya podrán superarse la semana que viene los 34-36 grados en el Guadalquivir y el Guadiana mientras que en los litorales sudeste y Levante son probables noches tropicales, en las que la temperatura no descenderá de 20 grados. Calor de verano para la llegada de julio, como corresponde, aunque hoy y mañana nos parezca muy lejano».