¿Quiénes son Noelia Moya y Carla Lila y por qué se han vuelto virales? Dos influencers que arrasan en TikTok con miles de seguidores y que parecen estar protagonizando uno de los «culebrones» del verano. Noelia Moya y Carla Lila se han convertido en últimas horas, en las grandes protagonistas de redes como Twitter tras haberse revelado una supuesta infidelidad por parte de una de ellas pero ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Quiénes son estas dos jóvenes y porqué han revolucionado tanto las redes?

¿Quiénes son Noelia Moya y Carla Lila?

Si no estás muy al día de quiénes son Noelia Moya y Carla Lila debe ser que no tienes cuenta de TikTok o de hecho no las sigues en redes sociales. Se trata de dos de las tiktokers españolas con mayor número de seguidores que además eran pareja, y decimos «eran» porque por lo visto fue el pasado sábado cuando Carla Lila confirmaba haber roto con Moya.

Con más de 5,5 millones de seguidores en TikTok, la pareja era todo un icono para la juventud del colectivo LGTBIQ+ y por este motivo, fueron muchos, quienes preguntaron a Lila qué había pasado.

La relación de ambas parecía perfecta, siempre con vídeos e imágenes de las dos juntas, compartiendo infinidad de momentos que sus fans idealizaron, pero ahora el amor parece que se les ha acabado o por lo visto una supuesta infidelidad ha sido la causa para la ruptura.

El «culebrón» entre Noelia Moya y Carla Lila

La ruptura entre Noelia Moya y Carla Lila las ha hecho virales y no ha dejado a nadie indiferente. Su separación es un hecho, pero la mencionada supuesta infidelidad parece que no es reciente. Es más, tenemos que ir al pasado, hasta octubre de 2021, cuando la pareja sorteó en redes un viaje a maldivas para viajar con ellas. Los ganadores disfrutaron de unos días junto a la pareja del momento en todo un paraíso terrenal y por lo visto fue ahí cuando Noelia Moya le fue infiel a Carla con una de las ganadoras del viaje.

Literalmente eran un ejemplo a seguir sobre el amor para mucha gente, hasta esta mañana cuando Carla q como muchos saben tiene problemas de ansiedad decide hablar de lo q ocurrió anoche, pq se siente más segura hablando en público como lleva haciendo desde hace 9años, pic.twitter.com/6MZ1USuM4T — ℒucı́α༅🪬 (@putoelmo_) July 9, 2022

Pero eso no es todo, en el mismo vídeo en el que ha explicado la causa de la ruptura entre lágrimas, la propia Carla ha desvelado que quien ha sido su novia durante los últimos seis años, era demasiado fría con ella y que incluso la dejaba sola en esas mismas vacaciones en Maldivas para irse de fiesta, mientras ellas tenía ataques de ansiedad.

Moya por su parte no ha querido dar respuesta a las explicaciones ofrecidas por su ex pareja. Es más, ha desactivado los comentarios en sus redes, aunque en Instagram ha subido una imagen en directo en la que decía que hablará de lo sucedido cuando sea el momento, por lo que parece que la historia de desamor entre estas dos jóvenes influencers no ha hecho más que empezar.