Quién es RoRo, la influencer de cocina que arrasa en TikTok: edad, su pareja Pablo y todo sobre ella

En el amplio y competitivo mundo de TikTok, donde millones de usuarios compiten por captar la atención del público, Rocío López Bueno, conocida como RoRo, ha logrado destacar con un enfoque único. Desde la cocina hasta la moda, su contenido atrae a millones de personas que no solo buscan recetas, sino también inspiración. Aunque RoRo insiste en definirse más como una creadora de contenido que como una influencer, su impacto en las redes sociales le ha convertido en una estrella. Tanto es así que acaba de fichar por ‘Next Level Chef’, el nuevo programa de Telecinco que presentará Blanca Romero.

RoRo: edad y su nombre real

RoRo, o mejor dicho Rocío López Bueno, es una joven de 22 años que ha decidido mantener parte de su vida privada fuera del alcance público. Su nombre completo y su edad son datos que no aparecen de manera explícita en sus perfiles, reflejando su prudencia. Sin embargo, lo que sí deja ver es su pasión por la cocina y la moda, dos pilares que forman el núcleo de su contenido.

A través de su cuenta de TikTok, @whoisroro, documenta meticulosamente cada paso de sus elaboradas recetas. Desde platos gourmet como pappardelle con ragú de pato hasta cereales caseros donde prepara incluso la mantequilla y el arroz inflado, su nivel de detalle es impresionante. Su autenticidad y enfoque artesanal han conquistado a millones de usuarios. Esa es la razón por la que le han hecho una nueva oferta en Telecinco.

¿Cómo se hizo famosa RoRo?

En menos de un año ha acumulado más de 2.4 millones de seguidores en TikTok y sus publicaciones llegan a recibir hasta 50 millones de visualizaciones. Todo comenzó con su capacidad para transformar simples deseos en experiencias culinarias únicas, muchas veces presentadas con frases como: «Hoy a Pablo le apetecía…» o «Pablo me ha pedido…».

Este enfoque también ha generado críticas. Algunos usuarios la han asociado con la controvertida tendencia de las tradwife, un término que combina «traditional» (tradicional) y «wife» (esposa), usado para describir a mujeres que adoptan roles más tradicionales en sus relaciones. Sin embargo, en una entrevista con ‘Huffington Post’, RoRo aclaró que esta percepción es errónea. «No estoy aquí para servir a Pablo. Amo cocinar y a veces bromeo con que él me pide cosas solo para darme una excusa de ponerme a cocinar», ha afirmado durante una de sus entrevistas.

Pablo, la actual pareja de RoRo

Pablo, la pareja de RoRo, juega un papel importante en el contenido que la influencer comparte. Aunque muchas de las recetas están inspiradas en sus gustos, ha dejado claro que la dinámica de su relación es mucho más equilibrada de lo que algunos creen. Ella cocina, pero él se encarga de limpiar y dejar la cocina impecable, asegurando así un reparto justo de las tareas del hogar.

Además, Pablo ha comenzado a explorar las redes sociales a raíz del éxito de su pareja, apoyándola y participando ocasionalmente en sus vídeos. Más allá de ser una simple musa para las recetas, Pablo representa una pieza clave en el engranaje de la vida creativa de RoRo. Se puede decir que son compañeros de trabajo, de hecho posan juntos en distintos eventos. En una de sus apariciones aseguraron que tienen planes para pasar por el altar.

Más allá de la cocina: moda y creatividad

RoRo no se limita a la gastronomía en sus redes. Su pasión por la moda también ocupa un lugar destacado. En uno de sus vídeos más populares mostró cómo diseñó y confeccionó un vestido en tiempo récord simplemente porque no sabía qué ponerse para una cita con Pablo. Este tipo de publicaciones han demostrado que su creatividad no tiene límites, lo que la convierte en una creadora versátil y completa.

La combinación de cocina y moda le ha permitido conectar con una audiencia diversa, interesada no solo en aprender recetas, sino también en admirar su capacidad para crear algo único desde cero.

RoRo triunfa en TikTok y en televisión

El fenómeno de RoRo va más allá de simples números en redes sociales. Su autenticidad, la calidad de su contenido y su carisma la han posicionado como una figura destacada en la plataforma. Sin embargo, el éxito también viene con desafíos. Las críticas hacia su contenido y su relación son un recordatorio de cómo la exposición en redes sociales puede generar interpretaciones diversas.

A pesar de ello, RoRo sigue enfocada en lo que ama: compartir su pasión por la cocina y la moda, inspirando a sus seguidores a explorar su creatividad en casa. Con un crecimiento imparable en TikTok y un estilo único que la distingue de otros creadores, no cabe duda de que Rocío López Bueno tiene un futuro brillante en el mundo digital.

Más allá de etiquetas como «influencer» o «creadora de contenido», es un ejemplo de cómo el trabajo constante y la autenticidad pueden conquistar a millones de personas. Desde sus elaboradas recetas hasta sus creaciones de moda, esta joven está demostrando que la creatividad no tiene límites. En un mundo donde las redes sociales son muchas veces sinónimo de superficialidad, RoRo ha apostado por pasar de las críticas. ¿Seguirá igual cuando salga en televisión?