¿Quién es Edu Pidal, el concursante de ‘Pasapalabra’?

‘Pasapalabra’ empieza una nueva etapa cargada de novedades. Roberto Leal y su equipo han conseguido convencer a cuatro estrellas importantes para colaborar en el programa durante unos días: Lucía Jiménez, Fran Perea, Rocío Martínez y Edu Pidal. Pero, ¿quién es este último? Destaca por su trayectoria en el periodismo deportivo y poco a poco se ha posicionado como uno de los profesionales más destacados de su sector. Nació en Asturias y se mudó a Madrid cuando decidió dedicarse en cuerpo y alma a su pasión por el mundo informativo.

Edu Pidal tendrá oportunidad de patrocinar sus nuevos proyectos durante su participación en el juego capitaneado por Roberto Leal. ‘Pasapalabra’ es uno de los formatos más exitosos de Antena 3, registra una media diaria de un 18% de share y todo lo que sucede dentro del programa cada vez genera más repercusión. Roberto siempre está bien acompañado, pero en esta ocasión se ha rodeado de unos invitados muy especiales que están dispuestos a todo para ayudar a los concursantes a llevarse el premio final.

Se acaba el tiempo en ‘Pasapalabra’

Los nervios están a flor de piel porque el bote final le ‘Pasapalabra’ cada vez está más cerca. El tiempo se acaba y los espectadores no se pierden ningún detalle, por eso la organización del programa ha decidido contar con unos invitados tan famosos. Edu Pidal ayudará a sus compañeros a sumar puntos en el marcador. El objetivo es que Moisés Laguardia y su contrincante se lleven el dinero que han acumulado hasta la fecha. Roberto Leal les propondrá nuevas pruebas y ellos tienen la misión de superarlas en el mínimo tiempo posible.

Desde septiembre de 2021, Edu Pidal dirige ‘La Brújula de Radioestadio’, el espacio deportivo de las tardes en Onda Cero. Tiene por costumbre hacer guiños a Asturias, su tierra natal. El periodista está especializado en información deportiva, aunque disfruta de una dilatada trayectoria y puede hablar de cualquier tema. Ahora debe ejercitar su rapidez mental para ayudar a los integrantes de ‘Pasapalabra’ a llegar a lo más alto. ¿Quién será el afortunado de llevarse el premio?

Edu Pidal se sincera sobre su pasión

Edu Pidal ama el deporte y ama el periodismo. La combinación perfecta. Dejó Asturias para empezar una nueva aventura y no tardó en conquistar a la audiencia porque siempre ha estado dispuesto a asumir cualquier reto. «Primero fui de Llanes a Salamanca para estudiar la carrera de Periodismo. Allí, compaginándolo con la Universidad, empecé en Radio Salamanca y entre otras muchas cosas me encargaba de entrar para Carrusel Deportivo desde el estadio Helmántico», explica en una entrevista para ‘Extradigital’.

Edu ofrece su mejor versión en ‘Pasapalabra’

El experto en deportes dará su mejor versión en el concurso presentado por Roberto Leal. No es la primera vez que se sitúa en el centro de la noticia, hace unos meses sus compañeros aplaudieron las declaraciones que dio en ‘Extradigital’. Defendió que el periodismo era necesario, por ese motivo nunca ha dejado de luchar y jamás ha pensado en rendirse. «Nunca le diré a nadie que no lo haga porque esta profesión es muy vocacional y a mí me trajo hasta aquí la vocación y la voluntad de mis padres para que yo hiciese lo que quería», declaró durante su charla con el medio anterior.