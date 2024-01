¿Quién es Athenea Pérez? Todo sobre la nueva concursante de ‘Bailando con las estrellas’

El pasado 13 de enero tuvo lugar un acontecimiento muy destacado: el estreno de ‘Bailando con las estrellas’, el nuevo programa que presenta Jesús Vázquez en Telecinco. El famoso comunicador cuenta con la ayuda de Valeria Mazza y juntos han conseguido convencer a un total de 13 famosos para que triunfen en la pista y entretengan a la audiencia con espectáculos que están dando mucho de que hablar. En la lista de participantes encontramos a la modelo Athenea Pérez, quien ha ganado mucha repercusión en las redes sociales durante los últimos tiempos. Por ese motivo Mediaset se ha puesto en contacto con ella y le ha ofrecido un puesto en este proyecto tan destacado.

El citado grupo audiovisual está probando nuevos contenidos, contenidos que pretenden llegar para quedarse, por eso hay tantas esperanzas puestas en el nuevo concurso de Jesús Vázquez. Tanto es así que han contratado a Boris Izaguirre como miembro del jurado. El famoso escritor y tertuliano da su opinión sobre los bailes de los concursantes y desde el primer momento ha demostrado que ve con buenos ojos el comportamiento y la actitud de Athenea. Lo cierto es que la joven está esforzándose mucho para dar lo mejor de ella y ha demostrado que está a la altura de las circunstancias.

La creadora de contenido comparte espacio con celebridades tan conocidas como Miguel Torres, Mala Rodríguez, Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Prada, Adrián Lastra o Sheila Casas. Esa es la razón por la que su nombre ha quedado diluido en un segundo plano, a pesar de que lleva muchos años dedicándose al mundo del espectáculo. Ha desfilado en las mejores pasarelas y ha conseguido que muchas marcas se interesen por su presencia, de ahí que haya sido modelo de firmas importantes.

El gran mérito profesional de Athenea Pérez

Athenea Pérez disfruta de una dilatada trayectoria profesional y tiene mucho mérito porque nadie le ha ayudado a conseguir trabajo en televisión. No es conocida por pertenecer a una familia importante y tampoco ha tenido ningún novio famoso. Ha conseguido llamar la atención de los responsables de Telecinco por méritos propios.

Los empresarios audiovisuales se fijaron en su presencia a raíz del certamen de Miss España 2023, donde la modelo consiguió el primer puesto. Ese mismo año representó a nuestro país en miss Universo, gala que se desarrolló en San Salvador y quedó en el top 10.

La influencer tiene muy buena reputación, por eso ha sido paciente y ha aceptado ‘Bailando con las estrellas’. No quería trabajar en cualquier programa, a pesar de que lleva mucho tiempo recibiendo propuestas de diferentes cadenas y programas de televisión. Lo mejor de ella es que es prácticamente imposible encontrar a alguien que tenga un mal recuerdo suyo. Athenea dio una entrevista en ‘¡HOLA!’ y reconoció que considera fundamental ser amable y empática con su entorno.

«La convivencia con el resto de concursantes de Miss Universo fue espectacular. Mi compañera de habitación ha sido Portugal, Marina, que se convirtió en mi mejor amiga durante el concurso. Poco a poco fuimos creando un pequeño grupo de hispanohablantes y reconozco que ellas mismas fueron el motor y la fuerza que cada día me ayudaba a dar lo mejor de mí. Poder reír hasta llorar y poder llorar hasta reír», declaró en el citado medio.

Tiene muchos enemigos

Athenea Pérez, como toda estrella que se precie, tiene un ejército de rivales a sus espaldas. Lleva dedicándose al mundo del modelaje desde 2019, pero todavía hay mucha gente que pone en duda su talento y después del certamen de Miss Universo le acusaron de no estar a la altura de las circunstancias. Ella siempre se ha sentido orgullosa de su talento, por eso se negó a quedarse callada y cuando le preguntaron por este asunto respondió:

«Las críticas, como siempre he dicho, las afronto sin hacerles caso. Sé perfectamente que las personas que critican o que escriben en redes sociales no son conocedoras de toda la vida o historia que hay detrás de una simple foto que están viendo. Intento que no influyan en mi vida porque nadie tiene semejante poder de decisión ni ese nivel de influencia para hacerme a mi caer».

Insiste en que lleva mucho tiempo soportando comentarios injustos, pero nunca ha tenido la tentación de rendirse. Su objetivo es mirar hacia adelante y caminar con paso firme. La disciplina es su gran aliada y esa es una de las razones por las que está en ‘Bailando con las estrellas’. Tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales, está aprovechando al máximo esta experiencia, experiencia que le ha dado un plus de popularidad.