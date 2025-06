¿Qué santos se celebran hoy, viernes 20 de junio de 2025? La Iglesia Católica cuenta con un largo santoral que celebramos día a día, pero más allá de ser una mera lista de nombres, es también un mapa espiritual que nos recuerda que la fe, la entrega y el sacrificio tienen rostro y memoria. Y este viernes, no es excepción: la Iglesia conmemora la vida de hombres y mujeres que, desde su tiempo y contexto, dieron testimonio de convicción y valentía.

Hoy, entre quienes ocupan este lugar de honor, destacan personajes de perfiles muy diversos: desde una aristócrata irlandesa que murió por no renunciar a su fe, hasta un monje italiano que reconstruyó la vida espiritual en la Italia del siglo XII, pasando por pensadores, mártires y eremitas que supieron encontrar en la soledad el camino hacia lo divino. Son ejemplos que, aunque distantes en el tiempo, tocan fibras muy humanas: la fidelidad, el compromiso, el dolor, la esperanza. Conozcamos a continuación la vida de estos santos al detalle, además de enumeraros al resto de santos que celebramos en este día 20 de junio.

Beata Margarita Ball

Pocas vidas ejemplifican con tanta intensidad la palabra mártir como la de la Beata Margarita Ball, una mujer irlandesa del siglo XVI que, habiendo disfrutado de prestigio y dinero, eligió mantenerse fiel a su conciencia incluso cuando el precio fue la cárcel y la muerte. Nacida como Margarita Bermingham en 1515, formó parte de la alta sociedad de Dublín, casada con Bartholomew Ball, alguacil y posteriormente Lord Mayor de la ciudad. Vivió rodeada de privilegios, sirvientes y casas amplias, pero no permitió que su estatus le impidiera comprometerse con su fe.

Durante la época en que Inglaterra imponía con fuerza la Reforma protestante, Margarita se convirtió en un refugio seguro para sacerdotes católicos. Organizó misas en su casa y formó a niños en la tradición católica, sabiendo que con ello se exponía. Su fidelidad la enfrentó incluso a su propio hijo mayor, Walter, quien, convertido al anglicanismo por interés político, fue quien terminó arrestándola al asumir el cargo de alcalde. La mandó encarcelar en las mazmorras del Castillo de Dublín, a pesar de que su madre ya sufría una artritis severa y debía ser transportada en un zarzo de madera.

Margarita pasó los últimos años de su vida en una celda húmeda, fría y sin luz natural. Allí murió, con 69 años, sin renunciar a su fe ni aceptar el juramento que habría significado su liberación. Fue beatificada en 1992 por el papa Juan Pablo II junto a otros mártires irlandeses. Su legado es un testimonio conmovedor de fidelidad interior y fuerza de espíritu. Su historia también es una herida familiar: su propio hijo fue el instrumento de su prisión, y sin embargo, ella nunca renegó del amor materno ni de la esperanza.

San Juan de Matera

San Juan de Matera, también conocido como Juan de Pulsano. Nacido hacia 1070 en la región de Basilicata, fue un hombre profundamente entregado a la vida monástica, y no exento de controversias. Su predicación radical y austera lo llevó incluso a ser acusado de herejía, aunque finalmente fue protegido por nobles locales y pudo continuar su misión.

Fundador de la Orden de Pulsano, San Juan asumió con seriedad absoluta la Regla de San Benito y revitalizó la vida espiritual en su región. A partir del antiguo monasterio de San Gregorio de Pulsano, que él mismo reconstruyó, creó una comunidad monástica que pronto atrajo a decenas de monjes. Durante diez años fue abad, guiando a sus hermanos en un camino de sencillez, penitencia y contemplación. Su muerte en 1139, en Foggia, no significó el fin de su influencia: fue canonizado en 1177 por el papa Alejandro III y sus reliquias siguen siendo veneradas en la catedral de Matera, donde descansan en una urna de plata.

San Metodio de Olimpia

En el extremo opuesto del continente europeo, San Metodio representa hoy la voz de la razón teológica y el compromiso doctrinal. Obispo de distintas sedes (Olimpia, Patara y finalmente Tiro), fue un pensador griego que destacó por su habilidad dialéctica y por su defensa firme de la ortodoxia cristiana frente a las doctrinas de Orígenes, especialmente en lo referente a la resurrección y la virginidad.

Su obra más conocida, Sobre la virginidad, es un diálogo al estilo platónico que revela no sólo su formación intelectual, sino su deseo de mostrar que la fe no es enemiga de la razón. De hecho, Metodio representa esa generación de padres de la Iglesia que entendieron que los textos podían ser una forma de resistencia tanto como el martirio. Según las crónicas, fue finalmente martirizado en Calcidia tras ser desterrado, víctima de las disputas con los arrianos. Aunque no se conserve demasiado sobre su vida personal, su legado teológico fue clave para los primeros siglos del cristianismo y su fiesta se celebra cada 20 de junio como testimonio de sabiduría y fe perseverante.

San Gobano

Por último, el 20 de junio también recuerda a San Gobano, una figura mucho más silenciosa pero igualmente conmovedora. Monje irlandés del siglo VII, fue discípulo espiritual de San Furseo, y le acompañó en su viaje misionero a Francia. Allí, en los bosques del Oise, Gobano optó por una vida solitaria y contemplativa, alejada del bullicio del mundo.

Poco se sabe de su vida, pero su muerte trágica (asesinado por piratas mientras vivía como ermitaño) marca su martirio como un testimonio de entrega total. Gobano representa esa otra forma de santidad menos visible, hecha de retiro, oración y desapego. En un mundo que muchas veces valora lo espectacular, su figura humilde recuerda que también en el silencio se puede vivir con plenitud y profundidad la fe.

Otros santos que se celebran el 20 de junio

Junto a los mencionados, en este día se celebra también a estos otros santos: