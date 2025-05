Qué ha pasado con Don Patricio: así está ahora el cantante de ‘Contando Lunares’

Un nombre irrumpió con fuerza en el panorama musical español en 2019: Don Patricio. Aquel joven canario, oriundo de El Hierro, se convirtió en un fenómeno nacional gracias a Contando lunares, una colaboración con Cruz Cafuné que conquistó las listas de éxitos y le catapultó directamente al estrellato. La canción, con su estilo desenfadado y pegadizo, se convirtió en una de las más escuchadas del año y puso en el mapa a un artista que hasta entonces solo era conocido en los círculos más alternativos del rap y la música urbana.

Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una larga y estable carrera llena de reconocimientos, pronto se convirtió en una carga difícil de gestionar. El éxito de Contando lunares trajo consigo fama y oportunidades, pero también una presión emocional y mediática que terminó pasándole factura. Don Patricio pasó rápidamente de los escenarios pequeños a los grandes festivales, de la tranquilidad de su isla al vértigo de una popularidad que no supo gestionar desde el principio. En OKDIARIO tenemos todos los detalles sobre su nueva vida.

Una fama que dio la vuelta a España

El protagonista de nuestra noticia ha reconocido que aquel momento de explosión fue más difícil de lo que la mayoría imaginaba. La fama le llegó sin aviso y sin instrucciones para sobrellevarla. Cree que todo se descontroló. Esa sensación de perder el control fue acompañada de síntomas físicos y mentales que lo obligaron a hacer una pausa. «Cada tarde, llamaba a mi madre con un dolor de cabeza insoportable. No sabía qué me pasaba», relató sobre aquellos días. En su intento por calmar la ansiedad, comenzó a tomar valerianas. La tensión constante era algo nuevo y lo sobrepasaba.

Una experiencia que marcó especialmente su percepción sobre el impacto del éxito fue un concierto posterior al lanzamiento de Contando lunares. Lo que debía ser una noche de celebración, terminó siendo una situación límite: «Tuvieron que ponerme a cuatro hombres de seguridad. Me fui y al llegar a casa me puse a llorar. De repente, me di cuenta de que mi vida ya no iba a ser igual». Este episodio, al que se sumó un momento similar vivido durante el Carnaval de Tenerife, lo enfrentó con una realidad que no estaba preparado para asumir: su anonimato se había esfumado.

La nueva vida de Don Patricio

Don Patricio ha tomado una decisión crucial para su bienestar personal: alejarse. Puso en pausa su carrera musical, se retiró de los escenarios y comenzó un proceso de desconexión total del mundo artístico y mediático. Se instaló en Madrid, donde buscó espacios de calma que le permitieran reencontrarse consigo mismo y recuperar una rutina más humana. En este nuevo periodo, encontró refugio en una actividad inesperada: los videojuegos. «Me he aficionado a los videojuegos. Los descubrí en Twitch y me he viciado a ellos. Mi favorito es Zelda», confesaba en aquella misma entrevista.

Durante tres años, el silencio marcó su carrera. Las redes sociales dejaron de ser una ventana activa de su vida, no hubo lanzamientos musicales, y su nombre desapareció de la agenda de conciertos. Este retiro, sin embargo, no fue un abandono definitivo, sino una pausa necesaria para recuperar el equilibrio. Mientras el mundo de la música urbana seguía evolucionando, Don Patricio se tomaba el tiempo para sí mismo, lejos de los focos que tanto lo agobiaron.

El regreso no se hizo esperar para siempre. A principios de 2024, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Vuelvo, un tema que no solo marcaba su retorno, sino que mostraba una madurez artística interesante. No era el mismo Don Patricio de 2019: ahora presentaba una imagen más reflexiva, con un sonido renovado y una actitud menos impulsiva. Ese sencillo sirvió como apertura a una nueva etapa profesional, más controlada y acorde a sus necesidades personales.

Su relación con Lola Índigo

Además del impacto profesional, su vida personal también fue objeto de atención mediática. En 2019, tras el éxito de Lola Bunny, tema que compartió con Lola Índigo, ambos iniciaron una relación sentimental que durante un tiempo intentaron mantener en secreto. Sin embargo, la presión mediática y el interés de los fans terminaron por hacerla pública. Lo que parecía ser un romance prometedor, terminó en una ruptura abrupta a finales de ese mismo año, debido a infidelidades por parte del artista.

Aunque en su momento no dieron detalles, años después Lola Índigo aludió a aquel episodio en El Tonto, un tema que lanzó junto a Quevedo en 2023, donde dejó entrever aspectos dolorosos de esa historia compartida. Esa etapa, marcada por la exposición y la vulnerabilidad, también formó parte del proceso que llevó a Don Patricio a replantearse su vida personal y profesional.

En estos momentos, Don Patricio es el reflejo de alguien que ha tocado el cielo y ha sentido el vértigo de la caída. Su historia no es solo la de un músico que triunfó con un hit inesperado, sino también la de un joven que supo frenar a tiempo cuando entendió que el precio de la fama estaba comprometiendo su bienestar. El silencio de estos últimos años ha sido, para él, una herramienta para sanar, para crecer y para reinventarse.