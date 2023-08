Que no te vuelvan a timar. Lo que debes hacer si te prohíben entrar con comida y bebida al cine

Ir al cine es una de las actividades más habituales para cualquier persona, sea cual sea su edad, una actividad cultural que gusta mucho, aunque en los últimos años ha descendido el número de personas que disfrutan en pantalla grande de las películas, por diferentes motivos. Te contamos qué tienes que hacer si te vuelven a prohibir meter comida y bebida en el cine sin haberlo comprado ahí… ¡que no te vuelvan a timar!

No te pueden prohibir meter comida y bebida en el cine

Los precios de las entradas no han dejado de subir en los últimos años, y aunque tras la pandemia bajaron para atraer al público a las salas, ya están otra vez en tarifas anteriores, lo que hace que muchas personas decidan ir únicamente de forma muy ocasional, más aún cuando piensas en el dineral que te cobran en cualquier sala de cine por un refresco o unas palomitas.

Comer y beber son dos acciones que están asociadas al hecho de ver una película, ya sea en casa o en el cine, por lo que cuando vamos a verla al cine, queremos hacerlo para disfrutar aún más de la experiencia. Aunque en los cines tienen bares, los precios son altísimos, por lo que mucha gente opta por llevar las cosas de casa o comprarlas en otros establecimientos. Te encontrarás carteles diciendo que esto no está permitido, pero es ilegal que te lo prohíban. Y esto no todo el mundo lo sabe.

La Asociación Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, estableció en un informe en 2017 que “prohibir la entrada de comida y bebida adquirida en el exterior de la sala de cine es ilegal y tiene carácter abusivo”. Con esto queda claro que no te pueden prohibir la entrada si la llevas fuera, aunque lo intentan siempre que te la ven, y si no conoces estas información no tendrás argumento suficiente como para defenderte y exigir tu derecho de poder entrar.

Impedirte la entrada con comida o bebida de otro establecimiento no es legal, pero las salas de cine se aprovechan de que la mayoría de la gente no lo sabe y así se siente obligada a comprar allí, con precios que superan los 3 euros por un pequeño botellín de agua, por ejemplo. Un truco para no tener problemas sin meterte en discusiones por meter comida y bebida en el cine es llevarla escondida, por ejemplo en un bolso o mochila, ya que bajo ningún concepto te pueden pedir que enseñes el contenido de tu bolso. Si llevas las cosas a la vista te pueden intentar impedir que entres con ellas, pero si no te las ven no pueden saber que están ahí.