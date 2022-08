¿Qué fue de Steve Urkel, el mítico actor de Cosas en Casa?

Jaleel White interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de Cosas de Casa y claro está, no podemos estar hablando de otro que no fuera Steve Urkel. Este personaje se hizo con la serie y enamoró al público con su rollazo, ingenio y porque no decirlo, su punto torpe que sacaba una sonrisa a los espectadores. Hoy vemos a contarte qué ha sido de él años después del estreno de la serie.

Steve Urkel, un papel que le llevó a la fama

Este actor llegó a la fama muy joven, se hacía con rostro conocido por la audiencia con tan solo 12 años, pero de eso, ya han pasado más de 3 décadas. Ahora, ya suma 45 años a sus espaldas y aún le siguen recordando por ese papel. Estuvo presente durante 9 temporadas y colaboró con actores más que conocidos durante las mismas.

No todo fue sencillo durante su paso por la serie, él mismo comentaba en una entrevista con TVOne’s Uncensored que algunos de sus compañeros, no habían aceptado que este personaje ganara tanta fama de la noche a la mañana. Steve Urkel no iba a ser el personaje principal de la serie, pero hizo clic rápidamente con una audiencia que lo llevó a la fama sin pensarlo. Esto hizo aumentar las tensiones en plató, mientras que el joven iba sumando capítulos y temporadas.

La interpretación sigue siendo su objetivo

La interpretación siguió siendo su objetivo principal después de Cosas de Casa, no obstante, el papel de Steve Urkel fue tan importante y conocido por los fans, que le costó mucho salir del mismo para seguir otros caminos.

Aún con ello, su objetivo era trabajar en series y películas para seguir explotando sus talentos como actor. Ha tenido papeles puntuales en series como House, Hawaii 5.0 o películas como Megatiburón contra Crocosaurio.

Su faceta como emprendedor en el mundo de la marihuana

Años más tarde, se conocía que tenía otro proyecto entre manos. Había decidido emprender una empresa en el sector de la marihuana recreativa, una sustancia que es legal en algunos estados de Estados Unidos. Salió al mercado con una variedad morada y una marca llamada Purple Urkle.

Muchos no creyeron en el proyecto, pero parece que ahora da sus frutos y ya suma más de 90 mil seguidores en redes sociales. Una idea que, combinada con la fama que el actor ya tiene entre sus seguidores, solo podía acabar en éxito. En sus redes sociales muestra más detalles sobre su vida diaria en la empresa, sus productos y sobre el mismo actor, todo un llamamiento para adultos, siempre mayores de 21 años.

Parece que el actor seguirá enlazando proyecto en el mundo de la interpretación con su nueva faceta de empresario, que le da sus ingresos actualmente, por ello, muchos de sus fans lo siguen en redes sociales, donde comenta más detalle sobre sus proyectos. Parece que, por el momento, seguirá intentando hacerse con un hueco en Hollywood mientras su negocio sigue creciendo.