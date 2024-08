¿Qué fue de Rebeca, la cantante que se hizo famosa por su éxito ‘Duro de pelar’?

Hace casi 30 años, Rebeca Pous se encontraba en el epicentro del éxito. Su single ‘Duro de Pelar’ se convirtió rápidamente en un fenómeno musical, vendiendo un millón de copias y consolidándola como la reina del dance en español. A día de hoy, Rebeca sigue siendo una figura destacada en la música dance y continúa actuando en numerosos escenarios por toda Europa. Uno de sus últimos éxitos ha sido presentar el festival ‘Love The 90s’ en IFEMA (Madrid). Es un evento que celebra la nostalgia de los años noventa y que sigue atrayendo a miles de fans.

Corría el año 1996 cuando Rebeca lanzó su primer álbum, respaldado por una masiva campaña de marketing de Telecinco. El impacto fue inmediato: el disco se convirtió en doble platino y el tema ‘Duro de Pelar’ se quedó grabado en la memoria colectiva. Su estilo fresco y enérgico la convirtió en un ícono de la música pop de la época. Al año siguiente, Rebeca lanzó su segundo álbum, ‘Rebelde’, que alcanzó disco de oro, consolidando aún más su estatus en la industria musical.

Tras el cierre de su primera discográfica, Rebeca se unió a ‘Líderes’, un nuevo sello que la impulsó a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica. Fue bajo esta firma que lanzó su tercer álbum, ‘Brava’, demostrando su capacidad para adaptarse y evolucionar en un mercado en constante cambio. Su carrera ha estado cargada de subidas y de bajadas, pero la artista nunca se ha rendido.

El regreso de la cantante

A principios de los 2000, Rebeca Pous regresó a España y firmó con Vale Music. Sin embargo, la cantante tuvo que esperar un tiempo antes de lanzar su siguiente álbum, ‘Supernatural’, debido a que la discográfica estaba enfocada en promocionar a las nuevas estrellas del momento, los participantes del famoso programa ‘Operación Triunfo’. A pesar de este retraso, Rebeca supo mantenerse relevante en la escena musical.

En 2006, Rebeca intentó representar a España en Eurovisión con la canción ‘Qué no daría yo’. Aunque estuvo cerca de lograrlo, finalmente no fue seleccionada, ya que el grupo Las Ketchup fue elegido para esa edición. Rebeca no se rindió y continuó persiguiendo el sueño de Eurovisión en años posteriores, aunque sin éxito. Afortunadamente sus fans nunca le han dado la espalda, siempre ha contado con el apoyo del público y ese es su gran legado.

La trayectoria de Rebeca en televisión

Además de su carrera musical, Rebeca también exploró otras facetas del entretenimiento. Participó en ‘Supervivientes’ de Antena 3 en 2007 y volvió a la competición en 2014. Además, colaboró con otros artistas y lanzó nueva música, como su primer EP, ‘Matador’, en 2010, seguido de otro EP en 2013 titulado ‘Aquí y Ahora’.

En 2013, Rebeca se convirtió en la imagen de Aurgi, una empresa de auto-recambios, protagonizando un anuncio junto a Mario Vaquerizo en 2015, donde reinterpretó su famoso hit ‘Duro de Pelar’. Su carisma y energía la llevaron a participar en programas de televisión como ‘Me lo dices o me lo cantas’ y ‘Tu Cara Me Suena’, donde demostró su versatilidad al imitar a la cantante Gloria Trevi.

A lo largo de los años, Rebeca ha lanzado más de 35 sencillos y seis discos, incluyendo recopilatorios. Aunque muchos la recuerdan por su gran éxito de los noventa, ‘Duro de Pelar’, su carrera no se ha detenido. Rebeca sigue siendo una artista querida por su público y continúa activa en la escena musical, presentándose en festivales y eventos que celebran la música de las décadas pasadas.

La vida actual de Rebeca

Rebeca sorprendió a sus seguidores al presentarse en el festival Mad Cool de Madrid, donde compartió escenario con artistas de renombre internacional como Sam Smith, Red Hot Chili Peppers y The Prodigy. La cantante fue una de las sorpresas del espacio Vibra Mahou, un punto de encuentro destacado del festival, que rindió homenaje a las clásicas tómbolas.

Rebeca Pous es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas de la música dance en español. Su energía, carisma y talento la han mantenido vigente en una industria en constante evolución. Más allá de su éxito con ‘Duro de Pelar’, Rebeca ha demostrado ser una artista versátil, capaz de adaptarse a los cambios del mercado y de conectar con nuevas generaciones de fans. Su legado perdura y su música sigue sonando fuerte, recordándonos aquellos años noventa llenos de ritmo.

La artista no solo ha sabido mantenerse en el corazón de quienes la conocieron en sus inicios, también ha conquistado a nuevas audiencias. Con su participación en eventos de nostalgia y festivales actuales, Rebeca demuestra que su música y su espíritu siguen siendo «duro de pelar». Ya sea en los escenarios de festivales de música, en televisión o en colaboraciones con otros artistas, Rebeca continúa su trayectoria como una de las voces más queridas de la música española. Sin dudas, estamos delante de una estrella, pero ¿qué le deparará el futuro?