Qué fue del hombre que hablaba rápido en ‘Aquí no hay quien viva’: su vida actual y el «no» a volver a la serie

Cuando ‘Aquí no hay quien viva’ cerró su telón en julio de 2006 nadie imaginaba que casi dos décadas después seguiría siendo un fenómeno cultural en España. La serie, que retrataba con humor ácido la convivencia en una disparatada comunidad de vecinos, no solo marcó una era televisiva, sino que también dejó un legado imborrable para sus actores. Entre ellos Jaime Ordóñez, cuyo personaje hablaba a una velocidad tan inverosímil que terminaba cada intervención con su icónica frase: «¿Lo han entendido? Me alegro».

Jaime Ordóñez no fue uno de los protagonistas principales, pero su talento y peculiaridad lo convirtieron en un rostro inolvidable para los seguidores de la ficción. Sin embargo, la vida de este actor malagueño va mucho más allá de su participación en esta emblemática comedia. Actualmente mira atrás con gratitud, pero también con la firme convicción de que hay vida más allá de ‘Aquí no hay quien viva’.

Los inicios de Jaime Ordóñez

Jaime Ordóñez nació en Málaga en 1971, en el seno de una familia dedicada al negocio del vino. Durante sus primeros años, su destino parecía ligado al mundo empresarial, pero a los 24 años decidió dar un giro radical a su vida. «Trabajaba en la empresa familiar cuando un día me planté. Le dije a mi padre que quería perseguir mi sueño: ser actor. Sorprendentemente, mi familia me apoyó y así comenzó mi camino», declaró en una de sus últimas entrevistas.

Fue entonces cuando se matriculó en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, donde se graduó en el año 2000. Su pasión y dedicación le valieron una beca de la Junta de Andalucía, que le permitió continuar su formación en Madrid, en la prestigiosa escuela de Juan Carlos Corazza. Durante cuatro años se formó intensamente, aprendiendo las herramientas que luego lo distinguirían como actor.

Saltó a la fama con un personaje inolvidable

El verdadero punto de inflexión llegó en 2003, cuando fue seleccionado para participar en ‘Aquí no hay quien viva’. Su personaje, un hombre multifacético con oficios tan variados como exterminador, jefe de seguridad o experto en termitas, destacó inmediatamente por su rapidez al hablar, su expresividad exagerada y sus situaciones cómicamente absurdas.

Detrás de esa rapidez verbal había un esfuerzo titánico. «Hablar así no es solo cuestión de memorizar un guion, sino de interiorizarlo hasta el punto de que fluya de manera automática. Había días en los que repetía mis líneas durante horas sin descanso. Recibir el guion y prepararlo en tan solo cinco días era un desafío enorme», declaró en una entrevista de 2013.

Aunque su participación en la serie fue relativamente breve, su impacto fue tan grande que muchas personas aún lo reconocen más por este papel que por su propio nombre. «Estoy muy agradecido a la serie, pero es verdad que como actor siempre quieres que tu trabajo trascienda más allá de un único personaje», comentó con total naturalidad.

El «no» rotundo a revivir el pasado

Con los años, los productores de diferentes proyectos han intentado convencerlo para que retome su personaje de ‘Aquí no hay quien viva’. Sin embargo, el artista siempre ha declinado estas ofertas. «No es que reniegue del personaje, todo lo contrario. Pero creo que cada etapa tiene su momento, y el mío en esa serie terminó. Solo consideraría volver si la propuesta económica fuese realmente extraordinaria», declaró en 2022.

El actor reconoce que rechazar estas ofertas ha sido una decisión difícil, pero también necesaria para seguir evolucionando en su carrera. «Como artista, necesito explorar nuevos retos, no quedarme anclado en un único papel, por muy querido que sea.»

¿Qué sucedió tras ‘Aquí no hay quien viva’?

Tras su paso por ‘Aquí no hay quien viva’, Jaime Ordóñez continuó demostrando su talento en proyectos muy diversos. Entre 2009 y 2012 fue una de las figuras destacadas de ‘La hora de José Mota’, donde sorprendió con imitaciones impecables de figuras como Robert De Niro, Kevin Spacey y John Travolta. También ha trabajado en más de diez producciones teatrales y en series como ’30 monedas’, dirigida por Álex de la Iglesia.

En el cine ha sido un colaborador habitual de Álex de la Iglesia, participando en películas como ‘El bar’, por la que recibió una nominación a los Premios Feroz y ‘Las brujas de Zugarramurdi’. Además tuvo un papel en la producción internacional ‘El insoportable peso de un talento descomunal’, junto a Nicolas Cage.

¿Cómo es su vida personal?

Más allá de los focos, Jaime Ordóñez lleva una vida discreta y estable junto a su pareja, Estela Bellido. «Ella no pertenece al mundo del espectáculo, y creo que eso nos beneficia. Su apoyo es fundamental para mí, me da equilibrio y tranquilidad», comentó cuando le preguntaron por este tema.

La pareja, que lleva más de una década junta, no descarta la posibilidad de tener hijos en el futuro. «Por ahora estamos felices como estamos, pero nunca se sabe. El tiempo dirá». Todavía tiene muchos seguidores que desean saber de él, por eso es lo más natural posible.