¿Qué fue de los actores más entrañables de la serie que marcó tu infancia? Te sorprenderá saber cómo están ahora

‘Al salir de clase’, ‘Médico de Familia’ o ‘Farmacia de Guardia’ han sido algunas de las series más importantes del panorama nacional. Estas ficciones han pasado a la historia y se han convertido en un referente para los creadores televisivos. Pasan los años y siguen teniendo millones de fans que se interesan por saber cómo están los protagonistas. Algunas ficciones famosas, como por ejemplo ‘UPA Dance’, han regresado a la pequeña pantalla con nuevos capítulos. La reacción siempre es la misma: la audiencia nota un gran cambio en los actores.

Así están los protagonistas de ‘Médico de Familia’

Hay una serie que nunca caerá en el olvido y todo el mundo sabe cuál: ‘Médico de Familia’. Es una ficción que pasará a la historia porque era seguida por un público muy variado. Se emitió entre 1995 y 1999 y hay dos actores que le robaron el corazón a todos los espectadores. Estamos hablando de Luisa Martín y Antonio Molero, interpretaban a un querido matrimonio y juntos vivieron muchas aventuras. ¡En la actualidad están muy cambiados! Eso sí, ambos siguen dedicándose al mundo de la interpretación y continúan acumulando grandes éxitos.

Antonio Molero ha protagonizado otras series importantes que no han hecho más que consolidar su carrera, como por ejemplo ‘Los Serrano’. Lo que hizo fue muy interesante porque gracias a este proyecto se acercó a un público más variado. Antonio disfruta de un ejército de seguidores dispuesto a darlo todo por él, nadie le ha perdido la pista. Lo que pasa es que lleva un tiempo sin aparecer y todo el mundo ha notado un gran cambio físico en él.

La buena fama de Luisa Martín

Antonio Molero es uno de los mejores actores de España, pero Luisa no se queda atrás. Ha conseguido algo muy importante: mantenerse. No hubiera sido la primera artista que desaparece después de llegar a la cima, pero no es su caso. Ha seguido trabajando en proyectos destacados y el público ha estado pendiente de sus pasos. Eso sí, lleva un tiempo sin hacer acto de presencia, por eso su evolución física también se ha convertido en objeto de debate.

Lo más llamativo es que Luisa y Antonio vuelven a estar juntos. Sí, pero en una serie. Los artistas ahora trabajan en ‘4 Estrellas’ una ficción diaria que emite TVE y que narra la vida de un hotel. Han vuelto a compartir escena y los amantes de ‘Médico de Familia’ están revolucionados. No eran pocos los que estaban deseando verles en acción, pues siempre ha surge la magia cuando comparten escena.

Una carrera imparable

Luisa Martín, siguiendo datos objetivos, es una de las actrices que más ha trabajado en los últimos tiempos. Lo ha hecho todo y ha experimentado todo tipo de registros. Lo mejor de todo es que no hay ningún formado donde no haya brillado. En ‘Servir y Proteger’ ha grabado 1.372 capítulos, pero la cosa no queda ahí. También ha participado en otras ficciones como: ‘Gran reserva’, ‘Los misterios de Laura’, ‘Hospital Central’ o ‘Periodistas’. Es una estrella.