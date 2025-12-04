¿Qué escucha la redacción de OKDIARIO? De Bad Gyal a Viva Suecia: así suena nuestro Spotify Wrapped 2025

Como cada año, Spotify ha publicado el Wrapped, un conjunto de slides que muestran lo más escuchado por cada usuario en la plataforma. El resumen es privado y solo lo puede ver el titular de la cuenta, pero en los últimos años, son muchos los que se han acostumbrado a colgarlo en sus redes sociales. El resumen te muestra canciones más escuchadas, artistas más escuchados e incluso álbumes más escuchados, así como estadísticas referentes a tus artistas favoritos (cuántos minutos has escuchado suyos, en que top mundial te encuentras como su oyente…).

Desde OKDIARIO queremos compartir nuestros gustos musicales con vosotros. A continuación, os adjuntamos una lista con algunos nombres de la redacción y sus correspondientes Spotify Wrapped:

David Padilla, subdirector de Continuidad

Nuestro subdirector David Padilla (48) tiene 8.857 minutos de escucha y su artista más escuchado es el grupo murciano Viva Suecia. Le siguen en la lista Keane, U2, Dani Fernández y Dani Martín. Su canción más escuchada es El Bien de Viva Suecia y su género favorito el Pop Rock.

Elena García, jefa de SEO

Nuestra querida Elena (32) tiene 13.675 minutos de escucha y su artista más escuchada es Bad Gyal. Los siguientes son Bad Bunny, Coldplay, La La Love You y Elton John. Su tema más escuchado es Chulo pt.2 de Bad Gyal y su género favorito es el Urbano Latino.

Paula Benito, portadista y redactora

Paula (30) ha escuchado muy poca música este año, 2.712 minutos. Su artista más escuchado ha sido Estopa, seguido por María Becerra, Bad Gyal, Isabel Aalún y Omar Montes. Su canción más escuchada es Vacaciones de Estopa y su top género es Urbano Latino

José de la Morena, jefe de Economía y Empresas

José (39) ha acumulado 14.474 minutos de escucha este año. Su artista más escuchado ha sido Max McNown. Le siguen Leiva, Azier, Quique González y Frazey Ford. Su canción mas escuchada es Done de Frazey Ford y su top género es Indie Pop.

Carlos Estévez, becario de SEO

Carlos (22) tiene 38.110 minutos de escucha. Su cantante más escuchado es Mvrk, seguido por Quevedo, D. Valentino, C Marí y Bad Bunny. Su canción más escuchada es Koro-sensei de D. Valentino y su top género es Pop Urbano.

Carmen Villarrubia, reportera

Nuestra reportera Carmen Villarrubia (27) ha escuchado 19.598 minutos de música este año. Su artista más escuchada ha sido Aitana seguida por Valeria Castro, Beéle, Guitarricadelafuente y Cazzu. Su canción más escuchada es no tiene sentido de Beéle y su género top Pop Latino.

Eduardo de la Calle, editor de vídeos

Edu (22) ha escuchado 55.872 minutos de música este año. Su artista más escuchado ha sido Radiohead, seguido por Lovejoy, Joji, Nothing But Thieves y Mac DeMarco. Su tema más escuchado es Ma Meilleure Ennemie y su género favorito Indie Rock.

Pablo Romero, encargado de eventos

Pablo (29) ha sido el mejor oyente de Spotify en OKDIARIO con 64.987 minutos, lo que equivale a más de 45 días. Su artista más escuchado ha sido Barry B, seguido por Travis Scott, Offset, Playboi Carti y Don Toliver. Su tema favorito es PRAY4ME de Recycled J y Barry B y su género favorito Trap.