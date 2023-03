Con qué condición podría Violeta volver a Supervivientes: deberá quitarse un órgano

Violeta Mangriñán empezó su andadura en los medios de comunicación de la mano de Emma García. Participó en el mítico concurso ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y de un momento a otro se convirtió en una estrella televisiva. Ha trabajado en varios programas importantes de Telecinco. Sin embargo, la mayoría de sus espectadores le recuerdan por su paso por ‘Supervivientes 2019’. Allí conoció a Fabio Colloricchio, su actual pareja y padre de su hija. Ahora Violeta está centrada en las redes sociales, pero no descarta colaborar con el concurso de supervivencia en un futuro.

La influencer tiene detrás un ejército de detractores que hace bastante ruido, pero también es un rostro muy querido por otro sector del público. Por ese motivo los responsables de ‘Supervivientes’ le ofrecieron participar en la misma edición de Isabel Pantoja. Violeta ganó mucha popularidad y recibió bastantes críticas positivas. Protagonizó su propia historia de amor y tuvo mucho peso dentro del concurso, pero de un momento a otro tuvo que abandonar. Los seguidores de ‘Supervivienes’ todavía lo recuerdan, de ahí que haya causado tanta repercusión lo último que ha pasado.

Violeta Mangriñán podría volver a Supervivientes

En las redes sociales hay un vídeo de Violeta explicando el motivo por el que tuvo que abandonar ‘Supervivientes’. Asegura que fue por un problema médico de bastante alcance. Cuando un concursante se va de la isla tiene que pagar una indemnización y además sufre vetos en el resto de programas. Este no fue el caso de Violeta. La joven incluso se comprometió a volver, pero la condición que le pusieron no fue de su agrado: le tenían que quitar la vesícula.

“Yo hice ‘Supervivientes 2019’, que fue el más visto de la historia, y firmé la renovación porque yo tuve que salir por una enfermedad. Es decir, yo tenía que volver al año siguiente, pero me tenía que quitar la vesícula. Era una de las condiciones que me ponían porque el seguro del concurso no se hacía cargo de lo que pudiera pasar si no me quitaba la vesícula. Entonces decidí no quitarme la vesícula para ir a un concurso y me quedé. La puerta sigue abierta. Si algún día me lo ofrecen y me pagan muchísimo dinero igual volvería”, explica.

La influencer sigue triunfando

Violeta lleva un tiempo sin aparecer en los programas de Telecinco, pero lo cierto es que no le hace falta. Ha construido un imperio social que le permite llevar un estilo de vida bastante atractivo. Es una de las influencers del momento, sobre todo desde que ha formalizado su relación con el cantante Fabio. Se enamoraron en ‘Supervivientes 2019’ y hubo muchos que no apostaron por esta historia. El tiempo ha demostrado que el amor siempre gana. Tienen una hija en común llamada Gala.

El dineral que pide Violeta

Violeta Mangriñán está dispuesta a volver a ‘Supervivientes’, pero ha dejado claro que tendrán que pagar un precio elevado por su presencia. Tiene que someterse a una operación. Esa es la condición que le han puesto. En su momento se negó en rotundo, pero en la actualidad ha dejado la puerta abierta. Es una estrella y los directores estarían encantados de contar con ella. Solo el tiempo dirá si se atreve a dar el paso.