El pronóstico de Mario Picazo no es nada halagüeño: Lluvias y tormentas marcarán la semana

Mario Picazo tiene un pronóstico que no es nada halagüeño, llegan lluvias y tormentas que se irán incrementando con el paso de los días. Esta semana nos enfrentamos a una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Tocará analizar lo que tenemos por delante y lo que nos estará esperando en unas jornadas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Miramos al cielo con la esperanza de que salir de casa sea algo más fácil de sobrellevar.

Son tiempos de cambios y de relativa inestabilidad, el otoño es la estación del año de las lluvias por excelencia, pero cuidado, que en algunos puntos del país parecía que no había llegado. La dura realidad es que tenemos por delante algunos detalles que han acabado siendo los que nos han acompañado en estas jornadas. Es el momento de apostar claramente por algunos detalles que acabarán marcando una serie de elementos que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Este experto tiene muy claro qué es lo que nos espera y cómo afrontarlo.

Mario Picazo nos da un pronóstico del tiempo que trae malas noticias

Llegan malas noticias para todos los amantes del sol que esperarán en estos días que la situación cambie por momentos y que empecemos a sentir algunos cambios que llegarán en forma de lluvias, vientos y hasta nieve en algunos puntos, debido al marcado descenso de las temperaturas.

Estamos llegando al ecuador de un mes de septiembre que nos traerá importantes novedades y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Sin duda alguna, tenemos por delante algunas situaciones que nadie esperaría y que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después.

El experto Mario Picazo nos ha dado una serie de noticias y novedades que han acabado siendo las que marquen estas jornadas para las que quizás no estamos preparados. Son días de septiembre, de verano, disfrazado de otoño. Toca sacar la chaqueta de entretiempo y el paraguas, tener siempre a mano aquello que podrá protegernos de unos cambios que pueden ser claves y que hasta la fecha nunca hubieras imaginado.

Este pronóstico del tiempo nos ayudará a empezar a hacer planes de cara a un fin de semana al que llegaremos con unas lluvias que se irán intensificando con el paso de las horas.

Lluvias y tormentas marcarán la semana

Hemos dejado atrás un fin de semana en el que la DANA ha sido la gran protagonista, pero no solo este elemento estará presente. Siguiendo con la previsión de El Tiempo de Mario Picazo, nos vamos a enfrentar a una serie de cambios que llegarán a gran velocidad y que pueden ser casi permanentes. Tendremos más lluvias de lo que nos imaginaríamos, siguiendo los mapas del tiempo.

Tal y como nos dice este experto: «Las temperaturas se mantienen casi otoñales en algunas zonas de España y, aunque pueden subir algo estos primeros días de la semana, a mediados de semana se espera de nuevo un descenso térmico por el norte por la llegada de una masa de aire frío polar que, incluso, nos dejará los primeros copos de nieve de la temporada».

La inestabilidad que llegará junto con este importante descenso de las temperaturas se irá extendiendo por casi todo el país: «El arranque de la semana puede estar marcado por las precipitaciones aisladas en el norte, aunque la entrada de aire más frío entre el martes y ya el miércoles ayudará a que las nubes se reactiven y descarguen con más intensidad. Ya el miércoles se esperan precipitaciones no solo en el tercio norte peninsular, también en zonas del Mediterráneo, aunque en general serán más extensas y contundentes el jueves. Para el fin de semana se espera que se vaya estabilizando el tiempo más a medida que el anticiclón vaya tomando posiciones al oeste de la península. El viernes aún puede quedar algo de inestabilidad en el norte y este de la península durante la primera mitad del día, pero luego se irá estabilizando el tiempo. Sábado y domingo deberían ser jornada de tiempo más soleado en muchas zonas de España».

Tendremos que empezar a preparar la ropa de entretiempo para esta semana: «Aunque las temperaturas suban algunos grados entre el martes y el miércoles, para el jueves la llegada de un frente ayudará a bajar el mercurio algunos grados en el norte, aunque ese aire frío se irá extendiendo hacia el sur con el paso de los días».

Mario Picazo nos trae un pronóstico que quizás no hubiéramos esperado, pero acabará siendo una dura realidad. El otoño, tal y como no conocemos, está más cerca de lo que esperaríamos, tal y como vemos en estos mapas del tiempo esta semana.