Violeta Magriñán está sufriendo un problemón con su nueva casa, tiene que bañar a su hija, una bebé de pocos meses, con jarras de agua. Construirse una casa no es nada fácil tal y como hemos visto en las redes sociales de esta ex tronista de Mujeres y hombres y Viceversa convertida en influencer. El dinero que ha ganado estos años ha hecho que Violeta decida poner rumbo a Valencia para estar más cerca de su familia ahora que ha sido madre. Su nueva casa no deja de darle problemas.

La influencer Violeta Magriñán tiene un problemón en su nueva casa. Cuando supo que estaba embarazada empezó a plantearse volver a su tierra natal para estar con su familia. Dio el paso de comprarse unos terrenos y de empezar a construirse su casa soñada. Un chalet de 500 metros que le ha dado más de un dolor de cabeza.

Todo el dinero del mundo no evita que en España los tramites van muy despacio. Aunque vivimos en un país del primer mundo, los funcionarios y la burocracia siguen un ritmo distinto al de otros países. Hacerse una casa debería ser sencillo, de hecho, lo puede ser, con el dinero para crearla a gusto, pero vivir en ella no lo es tanto.

A parte de cumplir con toda la normativa local, Violeta ha adaptado determinados aspectos a las normas. Ahora debe estar preparada para afrontar un retraso considerable en la llegada del gas a la casa. Un elemento imprescindible para calentar el agua o la casa, que junto con la electricidad son dos de los servicios que más tardan en llegar.

Se debe realizar un enganche y en determinadas zonas no es fácil que se pueda realizar. Tal como ha denunciado en sus redes sociales: «Solicitamos el gas en julio, a finales de diciembre/enero nos dijeron que lo tendríamos para el 14 de febrero, y hoy nos dicen que se va a retrasar, que lo tendremos para abril».

Tocará esperar unos meses si quiere disfrutar del gas que le permitiría bañar a su pequeña con agua caliente. De momento ella y Fabio se bañan con agua fría, pero a ella, como debe ser, le calientan el agua para que esté cómoda. Un paso que no deberían tener que hacer en una casa nueva como en la que viven.