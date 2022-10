Las polémicas declaraciones de la madre de Ana María Aldón cuando se enteró de su embarazo con Ortega Cano

La relación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sorprendió a muchos y no estuvo libre de polémicas, aún con ello, la pareja continuó y al poco tiempo del inicio de la relación, sorprendieron a todos con un bombazo. Jorge Javier Vázquez daba la noticia en ‘Sálvame’ de que Ortega Cano y su pareja estaban esperando su primer hijo juntos.

La reacción de la madre de Ana María Aldón a su embarazo

Para remontarnos a este momento tenemos que retroceder hasta el 2012 y la noticia fue más que sonada en los medios. Muchos opinaron sobre la misma e incluso se dijo que la noticia había pillado por sorpresa a ambas familias, que no esperaban un hijo por parte de la pareja.

Hubo muchos rumores de que a la madre de Ana María Aldón le había sorprendido la noticia y no estaba demasiado contenta con que su hija se hubiese quedado embrazado del torero. Ella misma quiso dar su opinión y habló en varios espacios de la pequeña pantalla como ‘Sálvame’ o ‘El programa de Ana Rosa’.

Los primeros en hablar después de la noticia fueron los habitantes del pueblo de Ana María Aldón, dejando entrever que la noticia no se había recibido con mucha alegría en la familia. «A la madre le dio un disgusto. Se ha disgustado muchísimo porque no concibe que le haya hecho una barriga. Se podían haber esperado un poquito, que se han conocido hace dos meses y medios» aseguraba un vecino del pueblo.

Sálvame no dudó en contactar con la madre de Ana María Aldón para que pudiera confirmar lo que pensaba de la relación y el embarazo de su hija «Hombre, muy bien. Ella está muy contenta. Él está muy contento. Ellos son mayores de edad y me parece muy bien» comentaba, dando a entender que para ella lo más importante es que su hija estuviera feliz en esta nueva etapa.

¿Qué opinaba sobre la relación de su hija?

También aprovecharon la ocasión para preguntarle que le parecía Ortega Cano, a lo que fue clara: «Yo no sé, allá ellos. A mí no me tiene que gustar, a la que le tiene que gustar es a ella. Yo la veo feliz y ella sabe lo que hay y lo que tiene» declaraba para el programa de Telecinco.

Unos días después, también hablaba en ‘El Programa de Ana Rosa’ donde comentó más detalles sobre Ortega Cano, destacando que le parecía ‘un caballero’. Además, quiso hablar con más detalle sobre el embarazo de su hija, afirmando que se encontraba bien «Ella ahora mismo está muy bien con el embarazo, no tiene antojos porque está de poco tiempo y no me está dando mucha guerra» comentaba la suegra del torero

Aún con los rumores sobre las reacciones de la familia, parece que la madre de Ana Maria Aldón se tomaba esta etapa con felicidad para su hija, priorizando que la misma estuviera contenta. Seguro que la sorpresa estuvo asegurada y es que la pareja llevaba poco tiempo saliendo, pero parece que en su momento y aún con todas las especulaciones que habían surgido en los medios, la madre de Ana María Aldón lo apostó todo por confiar en las decisiones de su hija