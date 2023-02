El plan de Piqué con Clara Chía que nunca hizo con Shakira

Gerard Piqué y Clara Chía Martí no sólo no se esconden si no que, desde que oficializaran su relación con una foto en las redes sociales del ex del Fútbol Club Barcelona, no paran de hacer planes susceptibles de que sean captados por la prensa. En una de las últimas escapadas románticas de la pareja, Gerard y Clara pasaron un gran fin de semana de esquí en la Estación de La Masella, una de las más conocidas de Cataluña y en la que Piqué trató de pasar desapercibido, pero no pudo.

Este plan es el que nunca pudo hacer Piqué con Shakira en sus más de diez años de relación, ni tampoco de forma activa con sus hijos, Milan y Sasha. El motivo no es nada morboso, si no que en su etapa de futbolista profesional y como sucede con la totalidad de profesionales de la materia, Gerard tenía prohibido practicar ciertos deportes o actividades, caso del esquí. Aunque también es cierto que debería estar prohibido ir a mil por las calles de Barcelona con una bicicleta con motor y el que fuera central culé lo hizo sin esconderse.

Volviendo al esquí, se dice que Piqué no practicaba este deporte desde que tenía 11 años y acudía a las estaciones cercanas junto con sus padres, Montserrat y Joan, por lo que, por decirlo de manera sutil, estaba falto de práctica. Sin embargo, fue el propio Gerard el que explicó ante los micrófonos de la competición que preside, la Kings League, la experiencia que había vivido al tirarse de las montañas de La Masella, una estación menos conocida que algunas andorranas –ahí es presidente del FC Andorra–, Formigal o Baqueira-Beret, pero en la que la pareja podía pasar desapercibida ante los presentes.

«He sentido cosas de cuando era niño. Eso sí, no quiero decir el sitio, quiero volver a ir y evitar que la gente moleste. Y es que depende del momento, la gente te ve esquiando, te pide fotos y te caes y te sacan otra foto. Pero ha estado muy bien», contaba el propio Piqué sobre un plan para el que, por supuesto, estuvo acompañado de Clara Chía Martí, a quien sí se le presupone un dominio superior de esquís y bastones, por lo que incluso podría haber hecho de guía de su flamante novio.

Las escapadas de Piqué y Clara Chía

Las fechas no pueden ser más propicias para el esquí, por mucho que Piqué y Clara pudieran haber aprovechado el tiempo para hacer cualquier otra escapada a ciudades con grandes fiestas por Carnaval o incluso, como ya lograron en Praga –con el poker como excusa, haberse escapado por Europa en un viaje express. Gerard ya no tiene los compromisos que tenía antaño con el Fútbol Club Barcelona, al ser deportista profesional, y con ello se le abre un enorme abanico de eventos a los que acudir sin importarle si se está saltando o no las normas. Lo que no parece negociable es la compañía, ya que Piqué, últimamente, allá donde va, va con Clara Chía.