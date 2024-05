Novedades en el estado de salud de Juan Avellaneda: esto es con lo que tiene que convivir día a día

Juan Avellaneda ganó muchas repercusión en los medios a raíz de su participación en el programa ‘Cámbiame’, un espacio producido por La Fábrica de la Tele que se emitía en Telecinco. El diseñador siempre ha intentado que su vida privada permanezca al margen de las cámaras, pero disfruta de una conexión especial con sus seguidores, ya ha cumplido 42 años y quiere que todo el mundo sepa la verdad. Esa es la razón por la que ha asegurado que convive con dolor «24 horas al día». Pero, ¿qué le pasa al artista?

Juan Avellaneda luchó contra el cáncer cuando tenía 27 años. Le detectaron un tumor en los testículos y su vida cambió de un momento a otro, pero siempre se ha caracterizado por ser una persona valiente y luchadora, así que no pensó en tirar la toalla en ningún momento.

Ya han 15 quince años desde este terrible suceso y lamentablemente los rumores vuelven a sonar con fuerza. El estilista ha explicado que todo ha sido una confusión. Hace un tiempo dio una entrevista y reconoció que estaba sometiéndose a pruebas para comprobar que todo estuviera en orden. El problema es que el periodista entendió mal sus palabras y publicó una noticia que preocupó a mucha gente.

«Lo que dije es que me han salido de nuevo unos bultitos y que estaba otra vez con revisiones médicas. De momento, está todo controlado, aunque es un poco rollo tener que volver a pasar por eso», ha explicado con total naturalidad. Por desgracia hay pacientes que vuelven a recaer en el cáncer, pero no es el caso de Juan Avellaneda. El diseñador ha hablado muy claro para zanjar el debate y la verdad ha terminado viendo la luz.

El marido de Juan Avellaneda

Juan Avellaneda ha explicado cómo han surgido los últimos acontecimientos. Notó que le estaba pasando algo, sentía algo extraño y sabía que tenía que consultárselo a su equipo médico, pero estaba retrasando la fecha porque es un proceso complejo. «Me obligué a ir porque me dolían bastante las glándulas. No me apetecía mucho a volver a pasar el proceso, pero mi marido me dijo que tenía que ir». El diseñador cuenta con el apoyo de su familia, así que tomó las riendas del conflicto y se puso en manos de sus especialistas de confianza.

Juan ha utilizado su influencia social para dar visibilidad a algo muy importante: la prevención. Para derrotar al cáncer es fundamental detectarlo a tiempo, por eso es esencial hacerse revisiones. Avellaneda asegura que se conoce la lección al 100%, pero admite que llegado el caso empezó a tener miedo.

«En las asociaciones siempre te dicen que lo más importante es la prevención, pero ya sabes ese dicho de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’. Es que es un proceso desagradable y a nivel psicológico un shock», comenta para que todo el mundo entienda su postura. Ha dejado claro que está tranquilo, aunque como es natural tiene ciertos temores porque lamentablemente conoce de cerca el comportamiento de esta enfermedad.

Juan Avellaneda convive con el dolor

Hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el diseñador para poner encima de la mesa sus sentimientos. Es un personaje público, pero no se siente cómodo hablando sobre ciertos aspectos. La cuestión es que sabe que su influencia social puede ayudar a mucha gente y esa es la razón por la que ha decidido aclarar en qué momento se encuentra. Ha negado haber tenido una recaída y ha aprovechado que el foco está puesto en él para recalcar lo importante que es hacerse revisiones y acudir al médico cuando es necesario.

Hace más de una década tuvo que entrar en quirófano y por desgracia todavía sigue sufriendo las consecuencias. «Desde que me operaron hace ya diez años, convivo con el dolor las 24 horas del día. Cuando me veas sentado en un banco, con las piernas espatarradas, es que no puedo más». Sus palabras son importantes para entender cómo se comporta el cáncer, una enfermedad que en muchos aspectos sigue siendo bastante desconocida.

Su amistad con Tamara Falcó

Poco a poco, Avellaneda ha aprendido a expresar sus sentimientos. Insiste en que siempre ha sido una persona muy cerrada, pero se ha dado cuenta de que es necesario compartir ciertas cosas para salir adelante. «Antes me lo guardaba para mí, pero ahora lo explico. Pensaba que no, pero es verdad que ayuda muchísimo que alguien lo explique y le dé visibilidad a esta enfermedad».

No podemos olvidar que Juan Avellaneda ocupa un papel importante dentro del mundo del corazón porque es amigo de Tamara Falcó, la actual marquesa de Griñón. Tanto es así que salió en la serie que Tamara grabó para Netflix. El diseñador conoce todos los secretos de la aristócrata y por eso muchos medios intentaron hablar con él cuando salió a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva.