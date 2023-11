Roberto Leal ha vuelto a hacerlo. El presentador ha conseguido que Neus Sanz regrese a ‘Pasapalabra’ en calidad de invitada. La protagonista de ‘Los hombres de Paco’ tiene 50 años y es una de las actrices más queridas de nuestro país, pero ¿cómo se comporta fuera de cámaras? Lo cierto es que tiene una reputación excelente, siempre está dispuesta a ayudar a sus compañeros y es prácticamente imposible encontrar a alguien que hable mal de ella. Ese es el motivo por el que ‘Pasapalabra’ no ha descansado hasta conseguir volver a contar con su presencia.

Neus Sanz estuvo en el concurso de Roberto Leal en octubre de 2022 y demostró tener una gran agilidad mental. Vivió esta aventura al lado de Carlos Segarra, Olivia Molina y David Fernández. Antena 3 ha confirmado la gran noticia y la audiencia está encantada de ver de nuevo al artista en la pequeña pantalla. ¿Qué ha sido de ella desde que se acabó ‘Los hombres de Paco’? Lo cierto es que no ha parado de trabajar, ha participado en proyectos muy interesantes y su talento no ha parado de crecer.

La primera oportunidad de Neus Sanz

Neus Sanz ha alcanzado el éxito, pero el camino no ha sido nada fácil. Ha tenido que esforzarse mucho para demostrar que estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. Nació en la localidad barcelonesa de Igualada y antes de cumplir 18 años realizó las pruebas para formar parte de la compañía de teatro La Cubana. La artista domina esta disciplina a la perfección y ha recibido grandes críticas relacionadas con su destreza encima de las tablas.

Primera oportunidad para ser conocida a nivel internacional llegó gracias a la serie ‘Casi Perfectos’. Sin embargo, su momento de máxima popularidad se produjo en 2005, cuando fichó por Antena 3 para dar vida a Rita Peláez en ‘Los hombres de Paco’. Estuvo trabajando en la serie 117 capítulos y su personaje era uno de los más queridos, por eso cuando terminó el proyecto ha continuado trabajando en proyectos muy destacados.

Neus Sanz habla de sus grandes personajes

La invitada de Roberto Leal insiste en que prefiere trabajar en televisión antes que en el teatro porque no necesita que nadie alimente su ego. «Prefiero la televisión al teatro. No necesito unos aplausos que me alimenten cuando acabo una escena. No me importa tener que memorizar cada día algo nuevo ni tener que repetir nueve veces. He encontrado tanto en Leonor (su papel en Casi Perfectos) como en Rita dos personajes que me gustan. No me canso», expresó durante una entrevista recogida por ‘El Mundo’.

Ha trabajado con Pedro Almodóvar

Neus Sanz ganó tanto peso mediático gracias a ‘Los hombres de Paco’ que acabó recibiendo una oferta de pedro Almodóvar para trabajar en ‘Volver’, una película que se estrenó en 2006. La actriz interpretó a Inés, un personaje que le dio la oportunidad de demostrar su talento en la gran pantalla. Es decir, la fuerza de la artista no conoce fronteras y ahora ha llegado a ‘Pasapalabra’ dispuesta a demostrarlo.