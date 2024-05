Muere a los 95 años Richard Sherman, el músico de Disney que compuso ‘Mary Poppins’

Richard Sherman, ganador de dos Oscar y autor, junto con su hermano Robert Sherman, de las canciones de Mary Poppins, El libro de la selva, Chitty Chitty Bang Bang y de la melodía de Disneyland It’s a Small World (After All), ha fallecido este sábado en el Cedars-Sinai Medical Center de Beverly Hills en Los Ángeles (California) a los 95 años.

Además, ganó tres premios Grammy y recibió 24 álbumes de oro y platino a lo largo de sus 65 años de carrera. Su trabajo abarcó desde los primeros días del rock n’ roll (con éxitos como You’re Sixteen) y la televisión hasta Broadway y Hollywood.

Como compositores, los hermanos Sherman colaboraron en películas como El profesor distraído (1961), Winnie the Pooh y el árbol de la miel (1966), El libro de la selva (1967), Los Aristogatos (1970) y Bedknobs and Broomsticks (1971).

En total, los hermanos escribieron más de 200 canciones para unas 27 películas y 24 producciones televisivas de Disney. En 2005, los músicos fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Tres años después, los hermanos recibieron la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.

R.I.P. Richard M. Sherman, the legendary Disney songwriter. He and his brother wrote so many wonderful songs from MARY POPPINS, THE SWORD AND THE STONE, THE JUNGLE BOOK, THE ARISTOCATS, and WINNIE THE POOH. His songs had such an impact on so many people. pic.twitter.com/ICYRjUqXRP

— Vincent Alexander (@NonsenseIsland) May 25, 2024