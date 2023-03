El motivo oculto detrás de la ruptura entre Malú y Albert Rivera

Malú ha dejado de seguir a Albert Rivera en Instagram, un gesto que no ha pasado desapercibido por sus seguidores. La relación entre la cantante Malú y el abogado y ex político Albert Rivera parece no pasar su mejor. momento. La pareja ha mantenido la máxima discreción posible a lo largo de los años, pero la expectación es máxima. Los rumores que los llevaron a hacer su primera aparición pública, antes de la llegada de su hija Lucía, fueron los causantes de una declaración conjunta. En este caso de separación, no sabemos qué acabará sucediendo con ellos, algo pasa con esta famosa pareja.

La ruptura entre Malú y Albert Rivera

Albert Rivera no ha respondido el gesto de la madre de su segunda hija, Malú en redes sociales. La cantante ha dejado de seguirle, pero él no ha dejado de seguir a la cantante. La sospecha de ruptura entre ambos está presente desde hace unos meses, pero ninguno de los dos ha querido contestar o hablar de lo sucedido.

Malú hizo balance de un 2022 en el que aprendió un poco más siendo madre. Una parte de su vida que la llena de alegría. Se convirtió en madre de Lucía junto a un Albert Rivera que acababa de dejar la política. Juntos fueron una pareja mediática que no dudó en ampliar la familia. En momentos complicados, ellos recibieron la máxima felicidad posible.

Pocas fotos juntos hemos visto, respetando siempre el deseo de ambos de ser discretos, pero también cuidando un poco su intimidad. En sus redes sociales hay pocas menciones a ambos como pareja. Es más, casi son inexistentes, con lo cual, quizás Albert Rivera ni sepa que Malú lo ha dejado de seguir.

Como todo lo que rodea a esta pareja se va desarrollando en la máxima intimidad posible, no es de extrañar que, en algún momento, alguno de los dos reaccione. Antes de que los rumores vayan a más o quizás lleguen a oídos de una niña que cada vez es mayor. La posible ruptura de la relación, solo son ellos mismos de los que pueden hablar.

Conocen a la perfección qué ha pasado en sus vidas desde que en 2019 empezaron una relación que quizás ya se ha terminado. Malú y Albert Rivera tendrán siempre un gran vínculo entre ellos, más allá de cualquier red social, su hija Lucía, por la que merece la pena dejar a un lado los rumores y hablar claro.