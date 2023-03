Más tiempo libre, menos quebraderos de cabeza a la hora de aparcar, adiós a los atascos y, encima, te ahorras dinero. Sí, los desplazamientos en moto por ciudades como Madrid tienen un montón de ventajas. Un motero se ahorra de media 23 minutos al día en sus desplazamientos al trabajo. Eso equivale a ¡2 semanas de vacaciones! más al año.

Cada vez son más las personas que optan por las dos ruedas en sus desplazamientos diarios por las grandes ciudades. Según un estudio elaborado por la aseguradora AMV, una persona que opta por la moto frente al coche o el transporte público se ahorra una media anual de 435€. Pero lo más importante es el ahorro en tiempo, algo preciado en estos momentos.

Un total de 800 encuestados usuarios de la moto, el coche o el transporte público afirmaron mayoritariamente que las dos ruedas es el transporte más inteligente para moverse por la ciudad, para 7 de cada 10 es la mejor opción.

Cada día es más complicado moverse por las grandes orbes y más ahora que se están instaurando las zonas de bajas emisiones. El coche se está convirtiendo en el enemigo público número 1 cuando se trata de desplazarse en hora punta o, simplemente, acudir al centro a comer o a visitar un museo.

Según este estudio, los moteros ahorran una media de 23 minutos en sus desplazamientos por la ciudad al acudir al trabajo. Aunque pudiera parecer un guarismo pequeño, lo cierto es que el acumulado anual equivaldría a dos semanas de vacaciones.

A eso hay que añadir el ahorro económico, que también es significativo. De media podemos ahorrar unos 435 euros anuales. El ahorro en combustible, en el seguro del coche, en reparaciones o en aparcamiento es significativo.

Los moteros que han participado en este estudio señalan que al pasarse del coche a las dos ruedas la perspectiva vital cambia. Tener más tiempo y más dinero se traduce en más posibilidades de ocio y en disfrutar más de los placeres de la vida.

De hecho, en comparación con los usuarios de coche y de transporte público encuestados, los moteros consumen más cultura; van más al cine, al teatro, a museos o conciertos… concretamente, hasta un 34,7% más. Además, la moto también les acompaña en sus escapadas de ocio fuera de la ciudad, y de media hacen hasta un 33% más de escapadas al año, en comparación con los no moteros.

Y, si todos estos motivos no son suficientes para que cuando leas esto tengas ganas de correr a un concesionario y cambiar tu coche por una moto, ahí van unos cuantos más: sortear los atascos diarios, no tener problemas de aparcamiento, tener la libertad de moverte de un punto a otro en la ciudad de forma ágil y sin horarios encorsetados… Por eso, no es raro que hasta un 82% de los moteros afirmen que tienen menos estrés en sus desplazamientos y que, además, relacionen estos desplazamientos con conceptos muy positivos, tales como: ”comodidad”, “felicidad”, “tranquilidad” o “rapidez”.

En palabras de Audrey Pujol, Directora de Marketing de AMV: “Las conclusiones de este estudio ponen en valor la figura del motero y nos permiten cuantificar las ventajas que tiene el hecho de elegir las dos ruedas y, por lo tanto, de pensar diferente, de pensar con el casco. En AMV, nuestro expertise como especialistas en seguros de moto desde 1974, nos permite entender al motero y conocer sus necesidades de primera mano, por eso pensamos con el casco, como ellos”.