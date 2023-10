El mensaje de Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, que ha conmocionado a todos

El asesinato de Edwin Arrieta ha situado a la familia de Rodolfo Sancho en el centro de la noticia. Una de las personas que ha salido salpicada de este revuelo es la actriz Xenia Tostado, conocida por haber sido una de las protagonistas de la mítica serie ‘Sin tetas no hay paraíso’. La artista ha intentado mantener las distancias desde el primer momento, pero se ha dado cuenta de que no puede estar en silencio de forma constante y ha lanzado un mensaje muy significativo. Antes de entrar en detalles debemos desgranar cuál ha sido la postura de Xenia desde que Daniel Sancho decidió acabar con la vida de su amigo Edwin.

Las primeras palabras de la actriz fueron muy claras: aseguró que estaba al lado de su pareja, Rodolfo Sancho, y prometió que iba a hacer todo lo posible para proteger la intimidad de la hija que tenían en común. Es menor de edad y no quiere que se entere de ciertos datos, por eso está teniendo tanto cuidado. Rodolfo viajó a Tailandia y estuvo allí una semana para solucionar unos trámites que eran necesarios para Daniel. Después regresó y su actitud fue muy distinta, pues se negó a hablar con los periodistas que le estaban esperando.

El comportamiento de Rodolfo Sancho

Xenia Tostado conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación. El padre de su hija debería estar centrado en promocionar su próximo proyecto: la serie ‘El Zorro’. Se estrenará en Amazon Prime justo cuando empieza el proceso judicial de Daniel Sancho. El juez tomará una decisión a raíz de la investigación que ha realizado la policía tailandesa. Las autoridades del citado país defienden que el cocinero acabó con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada y solicitan para él una pena capital.

El comportamiento de Rodolfo Sancho ha sido tajante. A pesar de que siempre ha estado centrado en su trayectoria profesional, ha pensado que en estos momentos lo mejor para todos es no participar en las campañas de promoción de ‘El Zorro’. Cree que la única opción que le queda para no robarle protagonismo a sus compañeros es apartarse, pues todos los medios están interesados en saber cómo se encuentra. Por eso las preguntas que le harían no tendrían nada que ver con la nueva serie.

Xenia Tostado lanza un emocionante mensaje

Xenia es consciente de lo importante que es para Rodolfo su recorrido profesional. Sabe que ha hecho un gran sacrificio por el bien de su hijo. El artista está convencido de que determinadas informaciones podrían obstaculizar el proceso judicial que atraviesa Daniel, por eso ha adoptado una postura tan discreta. El problema es que ahora debería pasar a la acción, pues los responsables de su nueva serie necesitan promoción y publicidad. No obstante, Sancho prefiere mantenerse en la sombra y su novia se ha solidarizado lanzando un emocionante mensaje.

Las palabras más esperadas

«Amiga, ¿qué te pasa?», le pregunta una muñeca a otra, en una imagen publicada por la actriz. A lo que su compañera responde: «Me duele el mundo». Con estas palabras Xenia ha confirmado que su situación no es la más favorable. Nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de la noticia y su vida privada siempre ha estado al margen de las cámaras. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto obligada a dar pasos adelante por el bienestar de su familia.