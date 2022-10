La aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp ha dejado de funcionar en la mañana de este martes, hacia las 09:00 horas. La app móvil no permite enviar ni recibir mensajes y su versión en el ordenador tampoco permite acceder.

Ante esta situación, los internautas han llenado Twitter de memes como los que se exponen a continuación.

¿Hemos entrado a Twitter para confirmar que no va WhatsApp? Hemos entrado a Twitter para confirmar que no va WhatsApp.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU

— Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022