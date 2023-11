Marta Peñate cuenta su experiencia con la extracción de óvulos: «El resultado es…»

Marta Peñate saltó a la fama gracias a su participación en ‘Gran Hermano’. En un primer momento creía que no había sido seleccionada para entrar en el concurso, pero los responsables del formato le tenían una sorpresa preparada. Le dijeron que no podía ser concursante y le ofrecieron formar parte del equipo técnico. Más adelante, durante una rueda de prensa, Mercedes Milá se levantó, se dirigió hacia ella y le explicó que todo había sido un juego. Marta fue elegida desde el primer momento y los directores de ‘GH’ se dieron cuenta de que tenía tanto talento que decidieron confundirla.

A partir de entonces Marta Peñate no ha desaparecido de los platos de Telecinco. Su último proyecto importante fue ‘La isla de las tentaciones’, donde descubrió que realmente no estaba enamorada. Con el paso del tiempo el público le demostró que estaba a su lado y empezó a compartir ciertos detalles de su vida privada. De esta forma terminó contando que no podía tener hijos debido a un problema de salud denominado útero bicorne. Marta mantiene una relación sentimental estable con el italiano Tony Spina, conocido por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Quieren ampliar la familia, pero el camino está siendo muy complicado.

Marta Peñate desvela cómo ha sido su experiencia

Marta Peñate acumula casi medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Disfruta de una conexión especial con su querido público y ha decidido compartir algunos aspectos del proceso que está siguiendo. Le sirve para desahogarse, para recuperar fuerzas y para darse cuenta que el esfuerzo merecerá la pena. Recientemente ha pasado por quirófano para que los médicos le extraigan unos óvulos y poder iniciar un tratamiento que le permita ser madre. «Estoy preparada. Mañana a las ocho y media me extraen los óvulos. Yo estaré sedada, pero ya os contaré cuando salga», declaró antes de acudir al hospital.

Tony Spina no se ha separado de ella durante todo este proceso. El modelo también está deseando ser padre, por eso ha sido el primero en animar a Marta a ponerse en manos de profesionales. Nada más salir del quirófano, Peñate dijo: «Tengo más sueño que nunca». Sin embargo, el sufrimiento ha merecido la pena porque, tal y como ella misma ha contado, los médicos le han dado buenas noticias. «El resultado es muy bueno», ha explicado con una sonrisa.

El problema de Marta

Una de las claves para entender el éxito de Marta Peñate en las redes sociales es su sinceridad. Muestra su cara más natural y por eso decidió explicar el problema que tenía para traer un niño al mundo. «En su momento hice público que a causa del virus del papiloma me tuvieron que quitar un trocito del cuello del útero», empezó diciendo. Fue entonces cuando decidió llegar hasta el final. «A mis 32 años, me descubrieron que tenía otro cuello del útero (cosa que nunca me habían dicho) y que ese cuello tenía el virus y células anormales»-

Una relación a prueba de bombas

Marta Peñate y Toni Spina recibieron muchas críticas y algunos les acusaron de estar tramando un montaje para llamar la atención de la prensa. El paso del tiempo ha demostrado que están enamorados de verdad, de hecho Marta ha acompañado al modelo en su momento más complicado. Lamentablemente ha perdido a su padre, con el que disfrutaba de una relación muy estrecha, y Peñate ha estado pendiente de todas las necesidades de la familia.