Mario Picazo alerta sobre este día: la fecha clave del cambio que llega a España

La alerta de Mario Picazo está activada sobre lo que llega este día, la fecha del cambio que llega a España es ya una realidad, pasaremos de las altas temperaturas a unas tormentas que pueden ser especialmente intensas. Será cuestión de prepararse para lo peor, empezando por un mal tiempo que puede acabar siendo una realidad en todos los sentidos.

Un cambio de ciclo de ambiente muy primaveral, casi veraniego a unas cifras que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estos días que estamos viendo llegar. Se acerca un cambio que debemos empezar a visualizar.

Alerta Mario Picazo sobre este día

Estamos viendo llegar unas altas temperaturas que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después, una opción de lo más recomendable es tener siempre a mano la chaqueta. Puede que pasemos de un sol de justicia a unas cifras que volverán a ser primaverales, con esos altibajos propios de una época del año en la que todo es posible. Son los momentos del año en los que debemos estar más atentos a una previsión del tiempo que puede ser especialmente cambiante.

A la hora de saber qué está pasando en estos cielos que se mueven por momentos, nunca está de más ver qué pasa con unos mapas del tiempo que nos advierten de que las cosas no son como esperaríamos. Estamos ante la primavera más inestable de los últimos años. Empezando por una Semana Santa en la que las cifras no han dejado lugar a dudas, llueve más que hace unos años. Una esperada y deseada lluvia que no cae en todas las partes igual, ni a gusto de todos.

Este experto en el tiempo ha dado algunos datos que nos pueden sorprender, dejando muy claro que lo que nos está esperando es un momento histórico en muchos sentidos. Desde hace años el cambio climático está sobre la mesa y si hay algo de lo que nadie duda es que tenemos una anomalía o más en cada una de las estaciones. Un invierno sin apenas frío o lluvia o un verano con varias olas de calor que ponen en alerta a gran parte de la población. Lo que nos espera este fin de semana quizás nos sorprenda. Mario Picazo ha querido adelantar un pronóstico que combina altas temperaturas con tormentas intensas.

El cambio que llega a España durante esta fecha clave

Hay una fecha clave que debemos anotar, nada tendrá que ver este fin de semana con una semana en la que hemos avanzado hasta la estabilización y las altas temperaturas. Lo que está por llegar en estos días es un giro radical que realmente pone sobre la mesa una situación de lo más extraña y necesaria en estas jornadas que estamos viviendo. Un cambio que seguramente podremos empezar a ver en cuestión de horas, dependiendo del punto de España en el que nos encontremos.

La previsión de Mario Picazo no deja lugar a dudas: «La tarde del viernes podría llegar al noroeste peninsular una vaguada que haría aumentar la inestabilidad. A últimas horas del día, se formarían algunos chubascos acompañados de tormentas en el interior de Galicia, de Asturias y en León, con mayor probabilidad en zonas altas. No se descarta el granizo». Desde el canal de El tiempo no tienen ninguna duda de lo que estamos a punto de vivir: «Durante el sábado y el domingo, tendríamos esa vaguada recorriendo la mitad norte peninsular por lo que la inestabilidad se extendería a más zonas. El sábado se producirían chubascos y tormentas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y en amplias zonas de Castilla y León. No se descartan en Navarra, en La Rioja y en Pirineos. Las tormentas del sábado podrían ser fuertes en el entorno de la Cantábrica más occidental.

El domingo los chubascos y tormentas llegarían a la zona centro y este peninsular. Durante la primera mitad del día podrían continuar en las mismas regiones y con el paso de las horas se extenderían a Aragón, a la Comunidad de Madrid e incluso al este de Castilla-La Mancha y al interior de la Comunidad Valenciana».

Tocará empezar a preparar el paraguas o cambiar de planes ante tormentas y hasta posibilidad de granizadas intensas en este fin de semana que seguro que no vamos a olvidar. Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante, este fin de semana será de lluvias abundantes en gran parte del país: «A día de hoy no podemos descartarlos en el interior de Cataluña, de la Región de Murcia y del este de Andalucía o de Baleares, pero a priori serán más débiles. Por otro lado, podrían ser fuertes y con tormentas en el entorno el Ibérico de Soria, Zaragoza y Teruel, así como en las serranías de Cuenca y Guadalajara. Al final de la jornada todos estos chubascos remitirán. A pesar de que la incertidumbre aumenta, a día de hoy parece que la próxima semana la inestabilidad tendría continuidad con la retirada de las altas presiones y la llegada de frentes atlánticos».