Mariah Carey regresa con su noticia más importante y esperada

Mariah Carey ha vuelto con uno de los vídeos más esperados del año. Una vez ha pasado Halloween, la cantante ha querido dar la bienvenida a la Navidad con un curioso montaje.

En las imágenes que acompañan a estas líneas, Maria Carey aparece vestida de bruja, en un escenario terrorífico, pedaleando sobre una bicicleta. De un momento a otro, aparece ataviada con un traje similar al de Papá Noel mientras de fondo suena el ya mítico All I Want for Christmas Is You. Un tema que, desde el año 1994, nos ha acompañado cada Navidad.

El vídeo, que se ha publicado en la cuenta de Twitter de la cantante a las 05:00 horas (hora española), cuenta siete horas después con más de 80.000 retuits y casi 300.000 ‘me gusta’.

Desde hace 25 años, este mítico villancico consigue colocarse en los primeros puestos de los temas más escuchados cuando se acercan las fiestas navideñas. En un documental que lanzó Amazon Music en 2019, Carey explicó que cuando lanzó «la canción por primera vez, no tuvo el mismo éxito que ahora», sino que se hizo más popular años después.

El tema canción cuenta con versiones de todo tipo, desde un remix que tuvo como protagonista al canadiense Justin Bieber, a una versión con toques modernos de la banda Fifth Armony, e incluso tuvo su propia versión en la conocida película Love Actually.