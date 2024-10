María Patiño se va de la lengua con el sueldo de Belén Esteban: «Lo mismo que Vinicius…»

La complicidad entre Belén Esteban y María Patiño no es ningún secreto y en el programa ‘Ni que fuéramos’ de TEN, donde ambas colaboran, esta cercanía ha servido para desatar un nuevo revuelo. En un tono de broma, Patiño ha hecho alusión a que el sueldo de Belén: «Lo mismo que el de Vinicius». Esta comparación ha despertado la curiosidad del público. A pesar de que la periodista estaba intentando bromear, hay mucha gente que ha dado por cierto la citada afirmación.

La presencia de Belén Esteban en la televisión sigue generando interés. Esta semana, su participación en ‘El Hormiguero’ ha servido como punto de partida para que María Patiño decidiera compartir algunos comentarios jocosos en ‘Ni que fuéramos’. Durante su intervención, la presentadora lanzó un comentario que no todo el mundo ha sabido entender

La comparación con Vinicius ha reavivado la curiosidad de la audiencia por el salario de Esteban en el nuevo programa, a pesar de las recientes declaraciones de los productores sobre los ajustes salariales que se han hecho en ‘Ni que fuéramos’ en comparación con ‘Sálvame’. Para la productora, el paso de las estrellas de ‘Sálvame’ a un formato en TEN ha significado adaptarse a presupuestos diferentes. Sin embargo, la presencia de Belén sigue siendo uno de los principales atractivos del programa y, aunque su compensación económica ha cambiado, su carisma continúa siendo inigualable.

¿Cuánto ganan por trabajar en ‘Ni que fuéramos’?

Para dar una perspectiva sobre las condiciones salariales de los colaboradores en ‘Ni que fuéramos’, los productores del programa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, tomaron cartas en el asunto. Ambos subrayaron que el proyecto en TEN no se asemeja en presupuesto ni en sueldos al de ‘Sálvame’ debido a las distintas audiencias. Durante una rueda de prensa, Cornejo aclaró: «Como productores, agradecemos la disposición de los colaboradores de sumarse a este proyecto no por el dinero, sino porque confían en él.»

Este enfoque no solo refuerza la idea de que los colaboradores aceptaron el proyecto por su potencial y no por el factor económico, sino que también desmiente cualquier idea de que Belén o sus compañeros perciben cifras millonarias. Además, otros miembros del equipo, como Lydia Lozano, afirmaron que el atractivo del nuevo programa no era económico, sino el desafío de participar en un proyecto que les permitiera una nueva perspectiva frente a la audiencia.

Belén Esteban se ha quedado muy preocupada

A pesar de la broma, Belén Esteban mostró preocupación por los posibles malentendidos que la comparación con un futbolista de élite podría ocasionar. Recordando un episodio de inseguridad en su vida personal, cuando años atrás su casa de Paracuellos (Madrid) fue objeto de un robo, explicó que no quería atraer un tipo de atención que derivara en especulaciones sobre su salario. «Yo no gano lo mismo que Vinicius,» aclaró con contundencia.

El nuevo reto profesional de Belén Esteban

En ‘Ni que fuéramos’, Belén Esteban ha encontrado una oportunidad para explorar una faceta distinta de su personalidad. Con su sección de cocina en el programa, ha ganado una buena acogida por parte del público, quienes disfrutan viendo su espontaneidad y talento culinario. Sin embargo, en más de una ocasión ha perdido la paciencia debido a las bromas de sus compañeros.

Su sección en el programa permite a Belén conectar de una forma más relajada con los espectadores y mostrar un lado de ella más personal, lo cual le ha permitido recibir el reconocimiento de sus seguidores. Este formato de cocina, que dista del drama y las polémicas de ‘Sálvame’, le ha permitido a Belén expresarse de una forma diferente.

La broma de María Patiño

El comentario de María Patiño ha sido el detonante de un sinfín de comentarios en redes sociales y ha despertado un renovado interés sobre el rol y el sueldo de Belén Esteban en su nuevo programa. Aunque la mayoría entendió que el comentario de Patiño fue en tono de broma, la comparación ha puesto de relieve las diferencias entre ‘Sálvame’ y ‘Ni que fuéramos’ en cuanto a presupuesto y modelo de negocio.

Tras años de ser uno de los rostros más vistos y comentados de la televisión, Belén ha encontrado en este nuevo proyecto un espacio donde puede seguir entreteniendo a la audiencia en un entorno más relajado y cercano. La polémica surgida por la comparación con el salario de Vinicius no deja de ser una anécdota, pero lo cierto es que la tertuliana sigue siendo un producto muy exitoso, de ahí que le hayan invitado a ‘El Hormiguero’.