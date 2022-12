María Patiño descubre que aparece en un videoclip de Mariah Carey

María Patiño a partir de ahora será mundialmente conocida al descubrir que aparece en un videoclip de Mariah Carey. La imagen icónica de Patiño se ha visto afectada por el paso del tiempo, esta periodista lleva décadas en la televisión, pero hasta la fecha no había aparecido en un video de una cantante estadounidense de gran nivel como Mariah Carey. El descubrimiento dejó al país en Shock y a Patiño orgullosísima de ver su cara mientras suena la melodía de una de las cantantes más buscadas esta Navidad, Mariah Carey.

Mariah Carey pone la cara de María Patiño en su videoclip

La cantante estadounidense Mariah Carey es un icono por sí sola. Una mujer que ha creado una imagen y una marca que esta Navidad se potencia aún más, de la mano de una canción que impresionará a más de uno. No solo por la melodía, sino también por haber escogido a una presentadora igual de icónica en la televisión española, María Patiño para aparecer en su videoclip.

Joy to the world es la canción en la que se ha incluido a Patiño. En unas imágenes que aparecen en el vídeo podemos ver claramente el rosto de la presentadora. Una imagen que la dejó impresionada y orgullosa. No en vano Mariah Carey está asociada a una Navidad perfecta con millones de búsquedas de una canción que se convertiría en viral.

Patiño se ha lanzado de repente a exponer cómo se sentía al verse en el video: “No me lo creo, pensé que era un montaje… ¡Qué salgo en un videoclip de Mariah Carey! En el minuto 1.20, así de fuerte es todo». Algo que parecía imposible, quizás un deseo que llevaba mucho tiempo esperando que se hiciera realidad.

La presentadora ha continuado mostrando su emoción a su público: “Ay, qué emoción. Pensé que era una broma y un montaje de esos que hacen, pero no, es que salgo”. Sin casi creérselo Patiño ha lanzado una bomba, al descubrir que quizás podría estar perdiendo dinero con Carey.

María quiere cobrar por prestar su imagen a ese videoclip: “Por cierto, Mariah Carey debería pagarme por derechos de imagen, ¿no?» Un dinero que quizás Patiño invertiría en algún que otro viaje o retoque, después de que se hiciera mundialmente famosa a través de un videoclip cuya imagen suya aparece claramente. A partir de ahora podremos ver a Patiño fuera del plató de su programa.